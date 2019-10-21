想与进食障碍“分手”？心理治疗、家庭关爱不可缺！

本期节目：节食、暴饮暴食、催吐、绝食……该如何摆脱进食障碍？

“良好的心态才能保证身体的健康。”专家表示，心理治疗对于进食障碍患者而言有点儿像是寒夜里的一点灯火，可以帮助减少困惑和孤独感，明确方向，增加恢复健康的希望和动力。

事实上，对于神经性厌食症，目前并没有发现特效药物，目前证实有治疗效果的，尤其对青少年这个群体有效的是一种以家庭为基础的心理行为干预的疗法，叫基于家庭的治疗。

而治疗神经性贪食症主要有两种方法，一种是认知行为治疗，此法从患者个人偏差的自我认知、对控制体重、体型的过度执念等方面着手，抓住问题所在，从认知到行为多角度进行干预，该疗法已经被严格的科学研究以及临床实践证实有效。

另外一种叫人际心理治疗，虽然此疗法发展较晚一点，但也有足够的证据，证明此疗法对神经性贪食症的治疗效果是很好的。

专家强调，心理治疗行为干预对于青少年的发展意义重大。一旦他们在进食障碍引发的非正常心理领域里停留时间太长，个人的发展就会受阻。受阻断的时间越长，后果越严重，所以尽早接受有效的治疗干预对青少年的个人发展至关重要。

与进食障碍“分手”，家属也要助力。患者、家属、医务人员结成联盟共同对抗疾病，对于进食障碍患者的康复存在一定的积极作用。专家强调：“想要摆脱进食障碍，最重要的就是‘组队’，患者和家属要清楚的认识到，进食障碍这个疾病是我们共同的敌人，‘知己知彼，百战不殆’，联盟成员越了解它，越能更有效的对抗。”

家庭关爱不能少，在日常生活中制造一些温暖的事件，营造温馨的家庭氛围。不能过分关注于孩子的食量与进食状态，比如每天盯着孩子吃饭，是吃多了，还是吃少了？今天有没有吐？这些行为都是很破坏家庭关系的。

专家提醒：要正视进食障碍这个疾病的发展，同时也要认识到医学技术的进步，在治疗过程中不仅要及时寻求专业的帮助，还要坚定“与进食障碍分手”的目标。

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专家简介

李雪霓，主任医师，医学博士。北京大学第六医院综合三科病房主任，中华医学会心身医学分会进食障碍学组副组长，北京医学会心身医学分会常委，中国医师协会心身医学专委会委员。

擅长：进食障碍的诊断和治疗。

出诊时间：每周一上午、周二下午普通专家门诊，周四下午特需门诊。