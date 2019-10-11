厌食、催吐、过度消瘦，如何辨别是否为神经性厌食症？

本期节目：节食、暴饮暴食、催吐、绝食……该如何摆脱进食障碍？

进食障碍是一个心身疾病，虽然归类为精神科，但也严重危害到了躯体健康。随着生活水平的提高，食物种类越来越丰富，但与越来越多的青少年所信奉的“瘦为美”的审美观念相矛盾，再加上减肥的手段、工具花样频出，在这个基础上，就有更多人去尝试节食、催吐等。种种因素相互作用使得发病率呈现增高趋势。

进食障碍分为三类，它们之间有哪些不同？

进食障碍的类别主要分为3种，一种是神经性厌食症；还有一种是神经性贪食症；再有一种是暴食症，也叫暴食障碍。这三种问题的共通之处是都存在着对于体重和体型的过度关注和评价。而它们之间很重要的差别在于，进食的总量以及进食的过程给他们的身体带来的影响是不同的。

如果从外观上看，神经性厌食症患者通常是以明显的低体重为特征，身体状态很消瘦；神经性贪食症往往从外表上看不出来，患者的体型多数是标准的；关于暴食症，由于阵发性出现的短时间内摄入大量食物的行为，使得患者的体重明显增加，甚至到肥胖的程度。

如何确诊神经性厌食症？

目前在临床中，身体质量指数（Body Mass Index，BMI）低于17.5就符合神经性厌食症的诊断标准。计算公式：BMI=体重/身高的平方（国际单位kg/㎡）。

确诊进食障碍同时要关注有无特征性的心理的变化，比如一味的主动追求“瘦”，即使体重已远低于正常值，仍然不能正常的饮食或者是仍然会采取一些避免体重增加的行为。

神经性厌食症和抑郁症导致的食欲低下，两者有什么区别呢？

抑郁症常出现的躯体症状之一是食欲低下，患者主观体验是不想吃饭，因此体重明显下降也是抑郁症常见的症状。

但神经性厌食症的患者并不是这样的，在初期和中期的时候，往往是食欲很强的，患者的消瘦、节食都是刻意而为。如果疾病已经进展到终末期，患者极度虚弱，此时才是真的会丧失食欲。

区分神经性厌食症和神经性贪食症，首先看体重

区分两者最重要的指标是：患者的体重是否在正常体重范围内。神经性厌食症的典型特征之一是低体重，患者很消瘦，而且这种消瘦状态是患者通过节食、催吐、导泻或过度运动等方式刻意追求的。而神经性贪食症患者虽然对自己的体重有要求，但是往往呈现的是我们大众所认为的“完美体重”。

另外一个主要区别在于，神经性贪食症具有反复发作性的暴食和补偿行为，同时存在失控感和痛苦体验。贪食症患者发作时无法控制进食状态，不仅进食欲望非常强烈而且吃了停不下来，但吃完以后又会有深深的愧疚、自责，从而采取催吐、导泄或过度运动等补偿措施，期望抵消掉所摄入的热量，保持住体重。强烈的痛苦感往往成为求助的动力。

神经性厌食症的患者也可能有大量进食和催吐等清除行为，但他们往往会接受这个失控状态，少有心理上的痛苦感，甚至会有计划的进行暴食、催吐等行为，这成为了他们控制体重的“最佳选择”。

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专家简介

李雪霓，主任医师，医学博士。北京大学第六医院综合三科病房主任，中华医学会心身医学分会进食障碍学组副组长，北京医学会心身医学分会常委，中国医师协会心身医学专委会委员。

擅长：进食障碍的诊断和治疗。

出诊时间：每周一上午、周二下午普通专家门诊，周四下午特需门诊。