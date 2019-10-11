对于中风，三分治疗，七分护理。患者在家被照料妥当，对战胜疾病、提高生活质量是很有意义的。

家庭环境改造。室温最好控制在22~24摄氏度，湿度在50%~60%，保持阳光充足，通风良好。患者的常规用品、特殊训练使用的简单器材等放在方便取用的地方。洗手间便池边要安装扶手，浴室放置塑料座椅。过道腾出空间，便于行走。给患者准备较硬的座椅，方便起身。记得购买协助进食的手部支具、便于固定的碗筷等。对行动能力下降的患者，可添设轮椅、助步器、拐杖等，增加活动范围。若长期卧床，床旁需设置低矮护栏。

生活照顾。定时给患者擦身、淋浴，及时更换衣服、清洗被褥、剪指甲等。为防褥疮，可购买单人医用床，使用气垫和翻身垫辅助。床褥必须干净，大小便后及时处理干净。照顾者要勤洗手，感冒者不宜照顾病人。如有留置导尿管，应避免扭曲、折叠。如有不畅，有絮状物，及时到医院更换。注意制订饮水和排尿时间规划。饮食中增加纤维素摄入，低盐低脂，每日正常饮水量应在2000~2500毫升，心脏病患者限量。对吞咽困难的患者，应根据状况选择合适食物，喂饭遵循一口量由少到多的原则。能坐着的患者取正中坐位，头稍向前倾；需绝对卧床的患者协助侧卧位或头偏向一侧仰卧位进食；卧床不能坐起的，需抬高床头30~45度，取半坐卧位进餐。

康复治疗。偏瘫后活动太少，不仅会造成骨质疏松、肌肉萎缩、关节挛缩、体能下降等，更会错失功能康复的良机。因此，患者及照顾者都应提高主动训练的意识。在日常活动、康复运动时要有专人陪伴。

心理支持。老年患者易产生孤独、失落、死亡恐惧感等不良情绪，照顾者要做到耐心、细心，了解患者心理活动，帮助其放下思想包袱，增强战胜疾病的信心。

预防复发。监督并协助患者正确用药很有必要。发药后必须做到服药到口，不可随意增减药物，严格控制血压、血糖、血脂、房颤，预防复发。定期复查血液指标等。患者要注意戒烟戒酒，作息规律，不可过劳。▲