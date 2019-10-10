专家：提高丙肝防治水平 加强疾病教育和加筛查力度

世界卫生组织（WHO）提出“2030年消除病毒性肝炎”的总目标，我国能否实现？ 国家卫生健康委员会疾病预防控制局连续两年将世界肝炎日宣传主题定为“积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”，旨在提高公众尤其是高危人群对疾病的认识，强调主动检测对于全面遏制病毒性肝炎的重要性。

乙肝早已被大众所知，然而还有一种知晓率低、检测诊断率低的病毒性肝炎——丙肝，同样对人类健康带来严重威胁。丙肝病毒（HCV）基因极易变异，对病毒检测和疫苗研制造成极大难度，目前全球尚无针对丙肝的有效疫苗，人们无法进行积极预防。因HCV感染隐匿性强，丙肝防治面临着“发现晚、治疗晚、知晓率低、就诊率低”的严峻挑战。

据了解，HCV是一种血液传播病毒，最常见的感染途径是接触少量血液：注射吸毒、不安全注射做法、不安全的卫生保健、输入未经筛查的血液和血液制品以及可导致血液接触的性行为，都可造成感染；此外，经破损的皮肤和黏膜接触是HCV的主要传播方式，当洗牙、纹身、美容、修脚、美甲等过程中出现皮肤破损的情况都需要考虑感染风险。

值得注意的是，HCV不会通过母乳、食品或水传播，也不会通过与感染者拥抱、接吻以及共用食品或饮料等偶然性接触传播。

由于HCV新发感染通常没有症状，因此在新近感染期很少有人得到诊断。对于发展为慢性丙肝感染者而言，几十年内可能依然没有症状，直至出现对肝脏造成严重损害的继发症状时才得以诊断。因此，丙肝被称为“沉默杀手”。

广东省人民医院检验科主任侯铁英指出：“早期诊断能够预防因感染带来的健康问题并防止病毒传播。为提高我国丙肝防治水平，加强对公众及相关医护人员的疾病教育，加大丙肝筛查力度迫在眉睫。”

她表示，检测是HCV感染预防和治疗的起点。一旦发现可能感染HCV，应立即主动进行检测，确诊后需要接受规范化治疗。只要做到早诊早治，丙肝是可以治愈的疾病，相信我国能很快实现消除丙肝的目标。