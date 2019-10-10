使用牙线清洁牙齿会使牙缝变大吗？

为了保护口腔健康，一些人会使用牙线来清洁牙齿，然而有些人却认为牙线会使牙缝变大。那么，使用牙线清洁牙齿真的会使牙缝变大吗？我们应该如何正确使用牙线呢？

其实，健康的牙齿有一定的活动度，牙缝中“挤”进一根牙线绰绰有余。而且牙线通常是将一些细纤维压制成扁平状，这样更有利于牙线通过邻间隙。所以，使用牙线清洁牙齿并不会使牙缝变大。

很多人觉得每天认真地刷两次牙已经够了，根本没必要使用牙线。事实上，不管我们再怎么认真地刷牙，菌斑的清除率也不会超过70%，因为口腔中大量的牙间隙是藏匿牙菌斑的最佳场所，而牙刷很难刷到这些地方。所以，使用牙线清洁牙齿是有必要的。

目前，市面上的牙线种类繁多，大家可以根据自己的牙齿情况，在牙医的指导下选用合适的牙线。

选好适合自己的牙线之后，什么才是正确的使用方法呢？首先应拉出长度合适的牙线（20～40厘米），用包装盒上的金属刀片切断。双手抓住牙线两端，固定后以拉锯式运动滑进牙缝中；这一操作要小心，因为用力过头会伤害到下面的牙龈。然后拉紧牙线两头后上下滑动（从牙龈下面到牙齿上端），重复2～3次。最后将牙线滑出牙缝，再换一个干净的牙线，对下一个牙缝进行操作，直到所有的牙缝都清洁完毕。

为了方便普通大众使用，目前市面上还有一种更方便普通人群使用的洁牙工具——牙线棒。与牙线相比，牙线棒具有方便、高效、安全、卫生等优点，不用再将牙线缠在手上，从而避免手上细菌的交叉感染，方便初学者的使用。

本文由空军军医大学口腔医院口腔颌面科副主任医师陆斌进行科学性把关。