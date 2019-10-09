张继仲——中成药行业标准探索者

“道地药材”是中药疗效的前期保证。药材的效果取决于土壤环境、种植方法和采收方式等一系列因素，某种因素不同就有可能使药材看起来相似但活性大为不同。近年来，为切实提高中药产品质量水平，国家发改委和国家中医药管理局共同组织实施国家中药标准化项目。天士力是入围中成药标准化项目的企业，中标的项目为复方丹参滴丸标准化建设。

作为天士力的一员，天士力医药集团股份有限公司产品技术经理张继仲重点参与、承担了丹滴标准化国家课题申报与实施。他联合产业上游公司、产学研合作对产品全生产过程关键技术进行系统研究，组织项目团队按要求完成全产业链子项目共16个，交付考核指标28项，去年底完成主要建设任务，进入验收阶段，有效推进了产品全产业链过程的规范化和标准化。

“通过研究，我们在《中国药典》国家标准的基础上，又增加三七指纹图谱、溶出度测试等检测项目，意在初步形成行业推荐标准，在中药行业中起到引领作用，推动行业整体进步。”张继仲介绍，溶出度是指药物从固体制剂在规定条件中溶出的速度和程度，是反映药物在体内吸收速度的一种体外表征。中药指纹图谱是把中药的复杂成分进行分离，形成一张色谱图，上面高低不同的峰代表成分及含量。三七指纹图谱要求每次的检测图与基准图的相似度必须达到90%以上，有效保证了复方丹参滴丸质量的稳定性。

“一切的研究和工艺改进，都是为了让老百姓能够用上高质量的药品。”张继仲说。

2003年毕业于中国药科大学后，张继仲便投身天士力产品技术创新事业，他秉承天士力以产品质量为核心的精神，以让百姓吃到好药为目标，先后完成复方丹参、藿香正气双线生产技术评估，多个滴丸制剂化料工艺优化，组织完成新固体制剂车间制剂工艺设计与技术转移等20余项专题，合作形成发明专利3项，实用新型2项等多项成果。

复方丹参滴丸于1995年正式生产上市，通过持续改进技术，生产效率和质量水平不断提升。“化料工艺是滴丸剂生产的关键工序之一，要让每一粒药的质量都是一致的，化料操作必须让每一个组分都混合均匀。”张继仲表示，在早期化料工艺系统设计的基础上，通过对参数的研究明确了辅料预化时长、投料方式及浸膏、冰片的投料时间点和化料时长，经过每一步关键时间点的确认与验证，最终成功优化化料工艺。经过验证，张继仲以复方丹参滴丸核心品种为工作重点，开展化料时长提效、技经指标提升等多项专题改进，使日产能大幅提升。

张继仲从技术员起步，先后任职于滴丸剂研究员、产品工程师等岗位，直至产品技术经理。谈起一路走来的心得时，他这样回答：“我喜欢工作，把工作融入到生活和成长过程中，全身心投入，遇到问题不回避，一点点啃。同时积极思考，整合不同资源，做到极致。”

张继仲的成长过程是天士力人的一个缩影，一代代天士力人稳扎稳打，精益求精，追求卓越。这背后，与天士力的工匠成长机制与丰厚的培育“土壤”紧密相关。

“严管、宽待、厚爱是我们的员工文化。”天士力医药集团股份有限公司副总经理刘金平表示，“我们鼓励员工爱岗敬业，积极钻研，勇于突破，实现个人价值的同时为企业的发展贡献力量”。