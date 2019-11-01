西医开中药，如何更稳妥
王君平
规范处方管理，确保合理用药落到实处，切实把中医药这一宝贵财富继承好、发展好、利用好
止血的云南白药，消炎的蒲地蓝口服液，解热的藿香正气丸，补肾的六味地黄丸……让人耳熟能详的中成药，唤起多少人的记忆。但你也许不知道，七成左右的中成药是西医开的。
西医开中成药，这是中国医疗行业的独有现象，折射出患者临床用药的需求，更彰显中医药的独特优势——相较于西医治疗，中医更强调“疏堵结合”的标本兼治；当西医束手无策时，中药却可能派上用场，这是中成药受西医青睐的重要原因。以慢性肾衰竭、尿毒症前期患者为例，当糖皮质激素、免疫抑制剂类的药物产生抗药性不管用，而血液透析又不够标准时，许多西医会为患者选择尿毒清等中成药治疗。
不过，往后西医不能随便开中药了。今年7月，国家卫健委印发的《第一批国家重点监控合理用药药品目录（化药及生物制品）的通知》要求：“对于中药，中医类别医师应当按照《中成药临床应用指导原则》《医院中药饮片管理规范》等，遵照中医临床基本的辨证施治原则开具中药处方。其他类别的医师，经过不少于1年系统学习中医药专业知识并考核合格后，遵照中医临床基本的辨证施治原则，可以开具中成药处方”。该文件条款被业界解读为“西医禁开中药”，新版国家医保药品目录为此规定：从明年1月1日起，“西医开中药不能报销”。
人们担心，限制西医开中药后，会造成患者用不上中成药。眼下，很多患者找西医开中药，也是不得已而为之，这背后是中医药服务能力不足。《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2018年末，全国执业（助理）医师360.7万人，其中中医类别执业（助理）医师57.5万人，中医医师的比重只有16%，门诊服务量无法满足老百姓看中医、吃中药的需求。
也有人担心，中医门诊不足，而西医开中药又不能报销，将导致中药用药量萎缩，会对中成药企业和中草药种植业带来影响，阻碍中医行业的发展。
仔细领会国家卫健委新政策精神，限制西医开中药，是出于审慎考虑——俗话说“隔行如隔山”，医学是关乎民众健康和生命的学科，如若临床用药违背医学规律，容易导致医疗事故发生。中医临床用药讲究“药证相符”。如若“药证不符”，毫无疗效；如若“药证相反”，会出现毒性反应。一些西医医生并不懂“药”与“证”的关系，再加上不辨患者体质，做不到对症下药，不仅浪费资金，有时还耽误患者救治。限制西医开中药，在某种程度上，可以洗掉中成药过往因“处方不当”而蒙受的“不白之冤”。让中药切实造福国人，还应把中药的处方权还给懂中医的大夫。
其实，卫健委的新规定并没有一刀切地禁止西医开中药，而是鼓励包括西医大夫在内的“其他类别医师”学习中医药理药性，在考核过关后，以中西贯通之技抗击病魔，既能上西医的手段，也能用中药砭石针灸之策。如此融合中西医之所长，必将为更多患者解除痛苦，也为我国中医研究和中药产业发展开拓出新天地。
中医药界有一句话：离开中医理论的指导，中药就不是中药了。中成药是传统医学留下来的瑰宝，是中国人几千年积累下来的创新成果。一定要用好中成药，规范处方管理，从源头确保合理用药落到实处，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。
《 人民日报 》（ 2019年11月01日 19 版）
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