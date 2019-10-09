长假吃撑了 四款消滞开胃汤任你选
陈映平、罗翠文、宋莉萍
“每逢佳节胖三斤”。过节时，一家团聚外出聚餐，或是同学同事吃饭喝酒，一不小心就容易吃撑了。感觉胃部饱胀难受，或口干咽燥消化不良。此时不妨有针对性地选择一些简单易做的茶水，帮你消食醒胃。
广东省中医院珠海医院治未病中心主任成杰辉主任中医师为你推荐如下几个应节的中医食疗方，供选用。此外，专家指出，此时气温稍凉，秋燥渐起，饮食宜防燥护阴，滋肾润肺，可配合芝麻、糯米、蜂蜜、甘蔗、梨等柔润食品。老人可多喝米粥，如加入淮山、杞子、黄精、熟地等滋润食材，补而不滞。
四款消食开胃方
1.陈梅普洱茶
【材料】 普洱茶10克，陈皮5克，乌梅10克。
【制法】 将陈皮、乌梅洗净后，陈皮剪碎、乌梅剪开，将普洱茶、陈皮、乌梅一同放入茶壶中，注入开水，将第一次冲泡的茶水倒掉，重新注入开水，滤出茶汤饮用。
【功效】 止渴生津，消食养胃。适合口干咽燥、食欲不振、消化不良之人。
2.山楂乌梅消滞茶
【材料】 山楂10克，乌梅10克，谷芽10克，麦芽10克，冰糖适量。
【做法】 所有药材洗净后放入瓦煲，加水600毫升，大火煮开，转小火，再煮20分钟后加入冰糖即可。
【功效】 生津止渴，开胃消滞。适合饮食积滞、脘腹胀闷、消化不良之人。
3.甘草酸梅汤
【材料】 甘草10克，乌梅20克。
【做法】 甘草、乌梅放入煲内，加水适量，水煎15分钟后放温饮用。
【功效】 酸甘化阴，生津敛汗。适合汗出较多，食欲欠佳之人。
4.荷叶山楂茶
【材料】干荷叶5克，干山楂5克，陈皮3克。
【做法】 上3味放茶缸内，沸水冲泡15分钟，加糖适量调味，代茶饮。
【功效】 清热化浊，理气开胃。适合湿热内阻，口苦咽干，食欲欠佳之人饮用。
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