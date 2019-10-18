煮熟的莲藕健脾开胃御秋燥
秋藕养人，煮熟吃健脾开胃。（图/全媒体记者翁淑贤)
已是秋天，秋燥明显，吃什么能帮助御秋燥？
中华中医药学会中药基础理论分会首届副主任委员、广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授介绍，煮熟的莲藕健脾开胃，这个时节适当煲一道“藕山菇栗两脚汤”还有助于御秋燥——
食材：莲藕500克，铁棍山药、栗子仁各250克，香菇6只，猪脚两只（约750克），鸡脚6只，适量调味品。
做法：猪手洗净斩块，连同洗净的鸡脚一齐放进沸水中焯一下，捞出冲洗干净血沫；香菇用温水泡发后，去除硬梗，洗净；莲藕、铁棍山药分别削皮洗净，滚刀切厚块，连同洗净的栗子仁一齐放入砂锅内，加入清水3000毫升，用武火煮沸后改用文火熬2小时，调味后即可食用。
特点：这道汤汤性平和滋润，味道鲜美，有健脾益气、润肺化痰等作用，适宜于一般人群食用，有助御秋燥。（全媒体记者翁淑贤 通讯员张秋霞）
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