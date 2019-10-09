足根痛是骨刺惹的祸？

有不少人，尤其是中老年朋友，早上下床后的第一脚落地，会觉得脚掌足跟部突然像被针刺一样疼痛，走一走后就不疼了。但当继续运动或者长久站立疼痛又会出现，仔细观察却不红不肿，局部皮肤完好无损。这是怎么回事？

足跟痛是临床的常见疾病，是由于足跟的骨质、关节、滑囊、筋膜等处病变引起的疾病。正常人群中大约有10%的人会有足跟痛。人们通常认为足跟痛是足跟长了“骨刺”。但临床上，“骨刺”本身并不引起疼痛，与足跟痛没有对应的关系，疼痛往往是由于局部充血和发生无菌性炎症刺激神经引起的。足底筋膜炎就是足跟痛最常见的原因之一。

足底筋膜炎是因为足部组织长期负重、长时间穿硬底或跟过高的鞋，各种原因引起的慢性劳损，以及外伤积累引起的无菌性炎症刺激局部组织所致。最常见表现是足跟的疼痛与不适。足弓处也是足底筋膜炎疼痛的好发部位。压痛点常在足底近足跟处。有时压痛较剧烈，且持续存在。晨起时疼痛感觉明显，活动后可缓解，行走过度时疼痛加剧，有时放射到足掌前面，严重患者甚至站立休息时也有疼痛感。可发生于所有年龄段。踝关节在进行主动、被动活动时足底会出现疼痛和强烈牵拉感。

面对足底筋膜炎，该怎么办？

选择合适、舒适的鞋子。根据不同运动方式，选择专业的运动鞋。长时间逛街或行走时，避免穿着高跟鞋。喜欢穿高跟鞋的女士，可以每天换不同的鞋子。避免长时间穿着过软、过硬、过薄底或完全平底的鞋。

长时间运动或行走后，及时放松足部。可做足底筋膜按摩运动：用大拇指上下按压脚掌前后端的足底筋膜，按压程度以感觉足底发酸即可；每天2~3次，每次2~3分钟。还可使用中药足浴：红花、伸筋草、透骨草、鸡血藤、生艾叶，各10g，放入40℃左右的水，每次20分钟左右。如果足部有皮肤破溃不建议使用该法。还可将一网球置于地上，然后将脚踩在网球上，前后滚动，放松紧张的足底筋膜，每次10分钟左右，每天2~3次。

此外，日常建议大家可做一些缓慢下蹲、半悬空练习等预防动作。

一旦已出现足跟痛，应及时就医，明确足底筋膜炎诊断，及时进行治疗，一般预后良好。切忌养病为患，病程越长，损伤越重，出现继发损伤，转为慢性损伤，治疗就很棘手，反复发作，严重影响运动功能和生活质量。

（北京老年医院主任医师陈雪丽）