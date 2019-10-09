不规律饮食 小心急性胆、胰疾病找上门

“节假日期间，急诊外科急性胆、胰疾病的病人会比平时明显增多。”北京中医药大学第三附属医院副院长、普外科医生徐佳表示，其中最常见的疾病就是急性胆囊炎、急性胰腺炎。其主要症状是腹痛、腹胀、恶心、呕吐等消化道症状，严重的病人还伴有发热、黄疸等，常见病因就是暴饮暴食、酗酒、劳累等。

国庆长假，家人、朋友欢聚一堂，免不了吃几顿大餐，喝几杯酒。专家提示，不规律的饮食，尤其是突然高频率的暴饮暴食，将大幅增加消化系统的负担，尤其是对那些已经有胆囊结石等胆胰疾病基础的人群来说，极易诱发胆、胰疾病的急性发作。

徐佳表示，约有半数的急性胰腺炎病人合并有胆道疾病，进食油腻食物会引起胆囊的收缩，排放储存的浓缩胆汁来帮助脂肪的消化。但患有胆囊结石的病人在这个过程中容易诱发胆囊结石伴急性胆囊炎，出现剧烈的右上腹疼痛。因此应尽量避免暴饮暴食，饮食宜遵循低脂肪、高蛋白、高纤维素、高碳水化合物和无刺激、易消化的原则，尤其是患有胆囊结石疾病的人群应尽量少食煎炸、油腻及刺激性食物。

此外，大量饮酒也是导致急性胰腺炎的重要诱因。酒精能促进胰酶大量分泌，使胰管内压力骤然升高，引起胰腺腺泡破裂，同时酒精可导致十二指肠乳头水肿与括约肌痉挛，从而诱发急性胰腺炎。“在与亲朋好友欢聚尽兴的同时，也不要忘了节制饮酒。”徐佳说。

徐佳提示，良好的生活习惯是预防急性胆、胰疾病的重要因素，应在避免劳累的前提下进行适合自己的适量运动，提高机体免疫力，同时保持开朗乐观的心态。