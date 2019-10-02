着力构建新型卫生健康服务体系 服务健康中国建设

编者按：在新中国成立70周年之际，人民网联合国家卫健委，邀请相关司局负责人和业内专家推出“庆祝新中国成立70周年医改成绩单”系列稿件，展现我国医改事业辉煌成就，为祖国献礼。

新中国走过了70年的光辉历程，创造了无数人间奇迹，取得了举世瞩目的巨大成就，人民健康水平也得到了显著提高。到2018年，我国居民人均期望寿命接近77岁，婴儿死亡率、孕产妇死亡率分别下降到6.1/‰、18.3/10万，达到或接近中高收入国家水平。经过几十年的建设和发展，我国建立了与经济社会发展水平和人民群众日益增长健康需求比较适应、世界上规模最大、水平较高的卫生健康服务体系，在保障人民健康的伟大事业中发挥了基础性的关键作用。

新中国成立初期，党和政府在“一穷二白、百废待兴”的困难局面下就把医疗卫生服务体系建设纳入国民经济发展规划，集中力量建设城乡各级各类医疗卫生机构，构建起我国卫生健康服务体系的基本架构，在消灭以传染病为主的重大疾病和保障人民健康等方面发挥了重要作用，为人人享有初级卫生保健提供了成功的中国实践。改革开放以来，为满足人民日益增长的卫生健康服务需求，伴随社会主义市场经济体制的建立、完善和发展，我国卫生健康服务体系逐步健全，规模不断扩大，质量水平持续提高。国家制定系列政策措施推动医疗卫生服务体系建设发展，形成了以县级医疗卫生机构为龙头、乡（镇）卫生院为中心、村卫生室为基础的较为完整的农村三级卫生服务网络，以及以大型医院为中心、社区卫生服务为基础的城市两级卫生服务体系。2003年非典后，政府特别加强了公共卫生体系建设，中央、省、市、县四级疾病预防控制体系和卫生监督体系得以建立和加强。经过几十年发展，逐步建立健全了由医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的卫生健康服务体系。

2009年开始新一轮医改，特别是党的十八大以来，我国卫生健康服务体系建设迈上了快车道，各项改革扎实推进，成效显著。新医改将建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系和医疗服务体系作为中国特色基本医疗卫生制度的重要内容；以提升服务能力为导向、完善运行机制为核心，基层医疗卫生服务体系网底进一步夯实；公立医院综合改革步伐明显加快，探索建立现代医院管理制度；多种形式的医联体建设全面推行，家庭医生签约服务深入开展，分级诊疗就医格局开始形成；覆盖全民的公共卫生服务网络不断强化，预防为主的工作方针逐步得到落实；健康服务业受到空前重视，社会办医活力正在有效激发。同时，积极响应世界卫生组织提出的“以人为本的整合型卫生服务”（People-centered integrated health care，PCIC）的全球战略，改革完善医疗卫生服务体系，向建立以强大的基层卫生服务为基础、以人为本和注重质量的一体化的新型服务提供体系转型，努力为人民群众提供全方位、全生命周期的卫生健康服务。这一时期是我国卫生健康事业发展最为迅速、成效最为巨大的时期，人民群众多层次、多样化的健康需求日益得到满足。

经过70年的建设和发展，我国建成了世界上规模最大、体系完整、水平较高的卫生健康服务体系，主要体现在三个方面。一是我国医疗卫生资源总量显著增加，质量水平不断提高。与新中国成立初期 、改革开放初期和新医改之前 相比，截至2018年底，全国医疗卫生机构数已达99.7万个，分别增加约111倍、4.5倍和11.9%；每千人口卫生技术人员数6.83人，分别增加约6.3倍、1.4倍和75.1%，其中每千人口执业（助理）医师数2.59人，分别增加约2.9倍、1.2倍和56.0%，每千人口注册护士数2.94人，分别增加约48倍、5.3倍和1.3倍；每千人口医疗卫生机构床位数6.03张，分别增加约27倍、1.7倍和98.4%。截至2018年底，卫生技术人员、执业（助理）医师、注册护士中的大学本科及以上人员占比分别为36.2%、55.4%和21%。二是卫生健康服务体系的公平性和可及性不断增强。卫生人力资源区域间分布差异不断缩小，从2008年到2018年东西部地区之间的差异，每千人口卫生技术人员数从1.33人缩小为0.3人，每千人口执业（助理）医师数从0.48人缩小为0.4人，每千人口注册护士数从0.54人缩小为0.1人；东中部地区之间的差异，每千人口卫生技术人员数从1.11人缩小为1人，每千人口执业（助理）医师数从0.46人缩小为0.4人，每千人口注册护士数从0.45人缩小为0.4人。医疗卫生服务利用更加方便可及，第五次国家卫生服务调查显示，90.3%的家庭离最近的医疗机构在3公里以内，其中63.9%在1公里以内，80%以上的居民15分钟内能够到达最近医疗点。三是卫生健康服务体系结构不断健全优化。基层医疗卫生服务体系的网底作用不断增强，基本实现村村有卫生室、乡乡有卫生院、每个街道都有1所社区卫生服务中心；每千人口基层卫生技术人员数1.81人。公共卫生服务体系不断健全，截至2018年底，全国共有专业公共卫生机构18034个，床位27.44万张，较2008年分别增加57.02%和87.18%；每万人口专业公共卫生机构人员数从2008年的4.36人增至2018年的6.34人。社会办医迅速发展，2018年非公立医疗卫生机构数45.9万所，其中非公立医院2.1万家，2008-2018年均增长11.6%；床位数176.5万张，占总床位数的比例从2008年的7.7%增至2018年的21%；人员数286.96万人，占比从12.1%增至24.3%。

尽管我国已经建成了世界上规模最大、体系完整、水平较高的卫生健康服务体系，但随着我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，获得优质高效的卫生健康服务更加成为满足人民日益增长美好生活需要不可或缺的重要内容，构建新型卫生健康服务体系仍面临诸多新挑战。一是人民群众全方位、全生命周期、多层次、多样化的卫生健康需求日益增长，对卫生健康服务体系建设提出新要求。二是卫生健康服务体系建设仍需要下大力气解决发展不平衡不充分的问题。三是构建新型卫生健康服务体系需要进一步深化体制机制改革。

展望未来，站在70年辉煌成就的新起点，面对新时代的新挑战，不断满足人们群众日益增长的卫生健康服务需求，要重点从以下几个方面着力推动优质高效、协同整合的新型卫生健康服务体系的建设和发展。一要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进新时期卫生健康服务体系建设。二要持续增加卫生健康资源供给、优化结构，着力解决发展不平衡不充分问题。三要加快建立健全覆盖全人群、全生命周期的卫生健康服务体系。四要加快形成有利于建设优质高效、协同整合新型卫生健康服务体系的体制机制。

（作者系国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心副主任，研究员）

备注：

鉴于数据可获得性，本文“新中国成立初期”均指代1950年。

鉴于数据可获得性，本文“改革开放初期”均指代1980年。

本文“新医改之前”均指代2008年。

相关阅读

以改革创新为动力 谱写健康中国建设壮丽篇章