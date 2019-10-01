以改革创新为动力 谱写健康中国建设壮丽篇章

编者按：在新中国成立70周年之际，人民网联合国家卫健委，邀请相关司局负责人和业内专家推出“庆祝新中国成立70周年医改成绩单”系列稿件，展现我国医改事业辉煌成就，为祖国献礼。

没有全民健康，就没有全面小康。深化医改是推进健康中国建设，实现全民健康的重要支撑和有力保障，是全面深化改革的重要组成部分，是维护人民群众健康福祉的重大民生、民心工程。新中国成立70年来，党中央、国务院始终高度重视卫生健康和医改工作。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央始终把广大人民群众冷暖挂在心上，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以人民为中心的发展思想，将人民健康放在优先发展的战略地位，推动深化医改奋力前行，取得举世瞩目的改革成就，走出一条符合我国国情的医改道路。

习近平总书记指出“无论我们走得多远，都不能忘记来时的路”，“历史是最好的教科书”。10年深化医改的奋斗历程、伟大成就和宝贵经验，植根于70年来中国医疗卫生事业改革和发展的深厚土壤。回顾历史，总结提炼深化医改的历史经验，方能更好的展望未来。

医改历程

1949—1978年，新中国成立伊始，百废待兴，卫生健康工作面临着传染病、寄生虫病和地方病普遍流行，医疗卫生资源短缺、水平低下的严峻形势。确立了“面向工农兵、预防为主、团结中西医、卫生工作与群众运动相结合”的卫生工作方针。通过建立城市省、市、县三级公立医院网络和农村县、乡、村三级医疗卫生服务网络，初步形成了覆盖城乡的医疗卫生三级网。

1979—1997年，针对当时社会事业“投入不足、效率低下、水平不高”等问题，从宏观层面提出了“国家、集体、个人一起上”的思路，以激活微观机制为重点，充分调动了医务人员工作积极性，并于1997年确立新的卫生工作方针“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技与教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”，很大程度上满足了人民群众快速增长的医疗卫生服务需求。

1998—2012年，通过发展基本医疗保障制度，建立社会化的医疗费用分担机制，保障人民有能力享受现代医学的发展成果。总的来看，三级网的宏观资源配置机制，多劳多得、优劳优得的分配机制，以及费用分担的医疗保险制度，构成了我国医疗卫生事业的基础。2009年，在总结抗击非典实践的基础上，为进一步解决人民群众看病就医问题，我国启动了新一轮医药卫生体制改革，明确提出要把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，确立了人人享有基本医疗卫生服务的目标。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局出发，将深化医改纳入全面深化改革和治国理政新理念新思路新战略的重要组成部分统筹谋划、全面推进。2016年，习近平总书记出席全国卫生与健康大会并发表重要讲话，从实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，深刻回答了事关卫生与健康事业改革发展的一系列根本性问题，发出了建设健康中国的号召，明确新形势下我国卫生与健康工作方针是“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，把健康融入所有政策，人民共建共享”，同时对深化医改作出系统部署，要求着力抓好分级诊疗、现代医院管理、全民基本医保、药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设。党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，为深化医改指明了广阔的前进道路和历史方位。

围绕深化医改，习近平总书记主持十八届、十九届中央全面深化改革领导小组和中央全面深化改革委员会会议19次审议医改重大政策文件，听取医改情况汇报，对21项重大改革事项进行决策部署。李克强总理始终高度关注医改，多次主持国务院常务会议部署医改工作，强调深化医疗、医保、医药联动改革。孙春兰副总理经常深入基层掌握一线情况，主持召开国务院医改领导小组会议协调推进改革。各地积极探索、大胆创新，相关部门密切配合、攻坚克难，医改取得重大突破。

伟大成就

经过长期努力，我们围绕分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项制度建设和建立优质高效的医疗卫生服务体系，着力在解决看病难、看病贵问题上持续发力，推动深化医改取得重大阶段性成效。

一是分级诊疗制度建设有序推进。按照“规划发展、分区包段、防治结合、行业监管”原则，推进医联体建设网格化布局，组建各类医联体超过1.3万个，推动形成服务共同体、责任共同体、利益共同体、管理共同体。家庭医生签约服务逐步由“重服务数量”向“重服务质量”转变，推动基层将间断性医疗卫生服务模式转变为连续性、责任式的健康管理。远程医疗服务逐步形成“国家、省、地市、县、乡”五级远程医疗服务体系，重点覆盖国家级贫困县和边远地区。基层医疗卫生服务体系逐步完善，实施基层中医药服务能力提升工程，推进国家医学中心和区域医疗中心建设，促进优质医疗资源逐步下沉。按照“县强、乡活、村稳、上下联、信息通、模式新”的思路，推进县域综合医改，激发基层机构活力，全国84%的县级医院达到二级及以上医院水平。

二是现代医院管理制度逐步建立。全面推开公立医院综合改革，2017年全国所有公立医院取消了实行60多年的药品加成政策，并按照“腾空间、调结构、保衔接”的路径，积极推进医疗服务价格改革，反映医务人员劳动价值的收入比重持续提升。公立医院党的建设持续加强，推进党的建设与业务工作深度融合。人事薪酬制度改革试点范围扩大到所有城市。148家医院开展建立健全现代医院管理制度试点，积极推进医院章程试点。持续强化医疗卫生机构考核管理，实施改善医疗服务行动计划，启动优质服务基层行活动，医疗服务进一步改善，“医院满意度平台”数据显示，二、三级医院患者满意度达到90分以上。

三是全民医保制度逐步完善。用较短的时间建立起世界上规模最大的基本医疗保障网，居民参保率稳固在95%以上。全面建立城乡居民大病保险制度，覆盖10亿多居民。医保管理体制更加完善，组建国家医疗保障局，整合管理职能。医疗保障水平进一步提高，城乡居民基本医保制度基本整合，2018年人均财政补助标准提高到490元，政策范围内门诊和住院费用报销比例分别稳定在50%和70%左右。全面实施医疗救助制度，开创性建立疾病应急救助制度，加快发展商业健康保险，开展工会医疗互助活动，各类保障制度逐步衔接互动。健康扶贫深入实施，2018年大病专项救治病种范围扩大至21种，1212.7万人得到分类救治，覆盖95.26%的大病和慢性病患者。医保支付方式改革持续推进，开展按疾病诊断相关分组付费国家试点，推进多元复合式支付方式改革。跨省异地就医费用实现直接结算，2018年累计完成152.6万人次。

四是药品供应保障制度日益完善。实施药品生产、流通、使用全流程改革。推进药品价格改革，取消除麻醉和第一类精神药品之外绝大部分药品的政府定价。深化药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励新药和仿制药研发创新。发布国家基本药物目录（2018年版），基本药物数量由原来的520种增加到685种。对短缺药品提高监测预警能力，采取强化储备、统一采购、定点生产等方式保障供应。推进仿制药质量和疗效一致性评价，促进仿制药替代使用。实行进口药品零关税，通过价格谈判，大幅降低抗癌药等药品价格。开展“4+7”国家药品集中采购和使用试点，25个中选药品平均降幅52%。推行药品购销“两票制”，减少流通环节，推进追溯信息互联互通，发展现代化仓储物流。开展遏制细菌耐药行动，落实处方点评制度，重点监控辅助性、营养性等高价药品，规范用药行为。

五是综合监管制度加快建立。深化卫生健康领域“放管服”改革，逐步健全医疗卫生行业综合监管制度，完善协调机制和督察机制。监管力度不断加强，完善综合监管“双随机、一公开”机制，2018年“双随机”抽查比例达到10%。打击欺诈骗保工作有力推进，逐步实现医保智能监控。药品全流程监管持续强化，推动药品监管全品种、全过程覆盖，抓好药品抽验和不良反应监测，保证安全有效。医药领域价格监管和反垄断执法持续深化，对价格涨幅较大、社会反映强烈的原料药开展核查。涉医违法犯罪联合惩戒制度建立完善，对破坏、扰乱医院正常诊疗秩序的涉医违法犯罪活动，跨部门实施联合惩戒。

六是优质高效医疗卫生服务体系正在建立。医疗卫生资源布局逐步改善，实施全民健康保障工程建设规划，重点支持县级医院、妇幼保健机构和专业公共卫生机构建设。公共卫生工作逐步推进，实施重大公共卫生服务项目，2018年国家基本公共卫生服务经费人均补助标准提高至55元。健康产业和社会办医加快发展，推动医疗旅游先行区、健康产业创新示范区建设，2018年民营医院总数达到2.1万家、占医院总数63.5%。“互联网+医疗健康”加快发展，2018年全国4000余家二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检测结果查询、移动支付等线上服务。中医药传承创新工作稳步实施，加强中医重点专科体系建设，实行中医诊所备案管理，全国共计备案中医诊所8404个。医养结合工作稳步推进，开展全国养老院服务质量建设专项行动，提升医养结合机构医疗卫生服务质量。医学人才培养力度持续加强，改革完善全科医生培养与使用激励机制，2018年新招收培养全科医生4万余人，为中西部乡镇卫生院招收6483名本科定向医学生，每万人口全科医生2.22人。

总的看，医改成效持续显现，看病难、看病贵问题得到有效缓解，超过80%的居民15分钟内能够达到最近的医疗点，2018年个人卫生支出占卫生总费用比重下降至28.7%，居民健康水平不断提高，人均预期寿命从解放前的35岁左右提高至2018年的77岁，孕产妇死亡率从1991年的80/10万下降至2018年的18.3/10万，婴儿死亡率从1991年的50.2‰下降至2018年的6.1‰，主要健康指标总体上优于中高收入国家平均水平。

宝贵经验

10年来的实践证明，深化医药卫生体制改革方向正确、路径清晰、措施有力，成效显著。改革成果广泛惠及人民群众，对提高人民群众健康素质，维护社会公平正义，促进经济社会和谐发展发挥了重要作用。我们深切感受到深化医改，一是必须坚持党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实习近平总书记关于卫生与健康工作的重要论述，把医改纳入全面深化改革同部署、同要求、同考核，形成强有力的组织领导机制，充分发挥政治优势和组织优势，狠抓推动落实。二是必须坚持以人民健康为中心，始终站在人民立场上把握和处理好医改重大问题，从人民利益出发谋划改革思路、找出最大公约数和最佳平衡点，把增强人民获得感作为评判改革的重要标准，以造福人民为最大政绩，毫不动摇把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上，努力办好人民满意的卫生健康事业。三是必须坚持改革创新，解放思想、敢于担当，勇于破除思想藩篱和体制机制壁垒，深化供给侧结构性改革，在实践中不断探索规律、深化认识，全力推进理论创新、制度创新、管理创新、技术创新、文化创新，为事业发展注入强大动力。四是必须坚持“三医”联动，将医疗、医保、医药联动作为关键举措，注重改革的系统性、整体性、协同性，确保全面整体谋划、政策相互衔接、措施能够落地。五是必须坚持把人才作为事业发展的战略资源，调动生产力中最活跃的因素，把解决好“人”的问题放在优先位置，制定出台符合行业特点、尊重人才的举措，调整医疗服务价格，优化医疗服务价格结构，反映技术劳务价值，改革人事薪酬制度，充分发挥医务人员的主力军作用。

展望未来

党的十九大和新一届国务院医改领导小组对深化医改提出了明确任务和新的更高要求。医改工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神、全国卫生与健康大会精神和国务院医改领导小组工作要求，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，着力解决看病难、看病贵问题作为未来深化医改的重点工作任务，继续推动分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项制度建设的落地见效，逐步构建起优质高效的整合型医疗卫生服务体系，不断提升人民群众获得感，加快实施健康中国战略，为实现中华民族伟大复兴中国梦提供坚实的健康保障。

（作者系国家卫生健康委体制改革司司长）