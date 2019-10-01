目前，市场上的牙膏五花八门，让消费者挑花了眼。其实，牙膏种类虽多，但主要分为普通清洁牙膏和功能牙膏两大类。普通牙膏成分大抵包括磨擦剂、湿润剂、防腐剂、芳香剂、甜味剂、表面活性剂以及黏合剂等。功能型牙膏除了这些常见成分外，还添加了氟化钠及消炎抗菌、止血凝血、抗牙本质过敏等化学成分，来预防或减轻某些口腔问题、促进口腔健康。

牙膏的主要作用就是清洁牙齿、防止龋齿和牙龈炎，不能指望用它来治病。近年来，老百姓越来越关注口腔健康，功能性的药物类牙膏广受青睐，厂家也基于这个心理，开发出琳琅满目的产品。使用药物类牙膏应因人、因地区而异，不能盲目长期使用。如含氟牙膏能降低患龋齿的几率，防止牙齿表面被溶解，还能让已被溶解的牙齿变得更加坚固。但在山西、内蒙、河北等高氟区，饮用水中含氟，就不宜用含氟牙膏。有些药物牙膏有杀菌抑菌成分，短时间内可以帮助杀灭口腔中的一些细菌，但每天使用，相当于长期少量服用抗生素，不利于口腔菌群微平衡，易产生耐药性。还有的药物牙膏添加过氧化氢等漂白剂，标明能美白牙齿，但会刺激软组织，损害口腔黏膜，伤害牙龈。长期使用，反复被打磨的牙齿会更脆弱。

那么，如何正确选择药物牙膏呢？第一，平时刷牙感觉牙齿酸胀，或者喝冷饮时牙齿酸痛者，适合用敏感人群专用牙膏，能延长矿物质停留在牙齿表面的时间，改善敏感问题。第二，经常抽烟、喝茶者往往有难看的牙渍，可选择含有机硅成分的美白牙膏，有一定去除牙齿表面污渍的作用。第三，牙结石多者，可用含有焦磷酸盐成分的牙膏，能预防牙垢。建议没有口腔软组织炎症的人用常规牙膏即可，不推荐用药物牙膏。就算有轻微炎症，也不应将药物牙膏作为口腔治疗的替代品每天使用，一周用2~3次即可。有反复溃疡、出血、口臭等问题应及时就诊。

选购牙膏，主要看摩擦剂的好坏，应选择颗粒小的，防止损伤牙体。含氢氧化铝和磷酸氢钙的较好，二氧化硅次之，碳酸钙的颗粒最大。家中应同时备两种牙膏，早晚换着用。挤牙膏前不宜将牙刷蘸湿，牙膏不是用泡沫来洁净牙齿，而是靠里面的清洁成分使牙刷与牙齿产生摩擦。摩擦越细微、时间越长，刷得越干净。