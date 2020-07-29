牙膏真的可以美白吗？

有一口美白的牙齿，是许多市民梦寐以求的事情。在市场上，我们也不乏看到各种宣传有美白效果的牙膏。近日，国务院公布了《化妆品监督管理条例》，并于2021年1月1日起施行。在宣传要求方面，却没有美白选项。这是否意味着今后的牙膏将不得宣传美白？而我们使用的这些牙膏真的可以美白吗？

牙膏跻身普通化妆品范畴

市药监局相关人士介绍，化妆品分为普通化妆品和特殊化妆品。国家对特殊化妆品实行注册管理，对普通化妆品实行备案管理。用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品。

化妆品指以涂擦、喷洒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指甲、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的日用化学工业产品。本次公布《化妆品监督管理条例》引发广泛关注的就是首次将牙膏参照有关普通化妆品的规定进行管理。根据条例第七十七条规定：牙膏参照本条例有关普通化妆品的规定进行管理。牙膏备案人按照国家标准、行业标准进行功效评价后，可以宣称牙膏具有防龋、抑牙菌斑、抗牙本质敏感、减轻牙龈问题等功效。

美白牙膏受市民欢迎

近日，记者走访了九龙坡区杨家坪部分超市、商场。正在一大型超市选购牙膏的市民罗先生说，他今年30岁，烟龄已有10余年，加之平时喜欢喝茶和咖啡，牙齿有些发黄。因此，他在选购牙膏时，往往会挑选美白牙膏。“虽然这种价格比普通牙膏价格会贵三分之一乃至更多，但为了形象好点，花这点钱也是值得的，可用了下来效果并不太明显。”

今年23岁的陈小姐因为小时候喜欢吃糖且不注意刷牙，最近才补了两颗虫牙，同时她的牙齿有些泛黄，在购买牙膏时也主要选择美白牙膏。“其实我有朋友去医院做了牙齿美白，但据说效果也不是很好，我就只好自己多刷刷牙，希望牙齿能变白点了。”陈小姐说。

一大型超市工作人员介绍，美白类和清新口气类的牙膏更受市民欢迎，销量较其他类型牙膏有一定优势。“大家都希望牙齿白点，口气好闻点嘛！”

美白牙膏并非真正美白

重庆华西牙科医院陆勇军医生介绍，牙膏是由摩擦剂、保湿剂、增稠剂、发泡剂、芳香剂、水和其他功能性添加剂组成的。正常人的牙齿颜色其实呈现的并非广告中明星那样的雪白色，而是略微发黄的乳白色。牙齿是否白，和使用的牙膏、刷牙时长、刷牙方式和自身口腔健康都有一定关系。

“牙科医生推荐的成人刷牙时间是3分钟左右，但其实生活中很多市民刷牙时间不够，刷牙方式也存在错误的地方，这和是否使用美白牙膏的关系不大。”陆勇军说，美白牙膏使用后，会让牙齿看起更白，其实作用原理就是把牙齿抛光，视觉效果上更白一点。事实上，一些市民因为抽烟、喝茶、喝咖啡等生活习惯，会在牙齿上形成牙结石，通常的刷牙是难以把牙结石等清除干净的，不管是出于爱美之心还是口腔健康的考虑，建议做一年一次的洁牙，并定期去正规牙科医院检查。

市药监局等待相关细则出台

市药监局相关人士介绍，在市级监管层面，目前国家还未制定出关于牙膏列为普通化妆品的具体法律法规细则。同时，由于《化妆品监督管理条例》于明年才正式实施，作为地方也等待着相关规定出炉。但可以肯定的是，将牙膏纳入普通化妆品管理是对这一行业的规范管理，能够推动行业健康积极的发展。

此外，市药监局提醒市民，市民选购化妆品时应在正规的、大型商超，或者是一些知名的官方网站进行购买，在选购时最好登录国家官方网站查询产品是否合法合规，并索取消费票据和留存好具有有效信息的销售包装，以备后期维权使用。