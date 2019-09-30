廉江人民医院杨柳明：探索党建融合发展 助力业务高质量提升

廉江市人民医院院长杨柳明在活动上发言。欧阳易佳摄

“我们将支部建在科室上，明确了支部工作方法，让支部人员的职责更细化，让工作更精准、更有效、更接地气，从实施效果来看起到了明显的变化。”近期，廉江市人民医院院长杨柳明在“党建与现代医院管理暨中医药康复学术论坛”上表示，廉江市人民医院探索党建融合发展，将党的建设和医疗管理融合渗透，提升党务工作质量，促进医疗业务高质量发展。

杨柳明介绍说，廉江市人民医院创建于1934年，是一所三级综合医院，廉江县第一个党支部就诞生于此。2019年，按照省卫生健康系统精神文明建设工作会要求，医院紧紧围绕卫生健康中心工作，开展了“思想建党，文化建院”主题活动，通过“114”党建模式，推进党建融合，将医院建设成为“班子有作为、支部有方法、党建有品牌、单位有典型”的百姓医院，让党建文化形成看得见、听得到、悟得着、记得住、用得上、传得开的效果。

杨柳明介绍说，医院党建工作围绕“一条主线”，实施“一项工程”，建设“四个场所”进行了探索。“一条主线”是指强化思想引领，把“建设一个好班子，带出一支好队伍，创建一个好医院”作为头等大事；坚持对标对表，聚焦主责主业，强化担当作为，狠抓执行落实，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的运行机制和管理体制，打造一支忠诚干净担当作为的领导班子和党员干部队伍，为医院高质量发展提供强有力的保证。

“一项工程”是指实施“堡垒工程”，把支部建在科室上，由党员身份科室负责人担任支部书记，推行科室党建“堡长”责任制，切合自己科室实际制订出“支部工作法”，把党建工作融入到科室日常工作中，强化党医深度融合，做强专科，补齐短板，形成特色，形成品牌。

医院建设了“百姓广场”、“初心亭”、“和谐林”、“院史馆”四个场所，打造党建阵地，开启“思想建党，文化建院”新征程，争取把医院建设成为平安医院、百姓医院、和谐医院。

谈及参与论坛的感受，杨柳明说，会议上既有专家学者对新时代党建精神的解读，也有大型医院、基层医院自身党建实践的介绍。虽然侧重点不同，但很多的工作都有共性，值得借鉴。

据介绍，会议由广东省基层医药学会县区医院分会与广东省基层医药学会中西医结合老年医学专业委员会主办，廉江市人民医院承办。会议设一个主会场和四个专题分会场，论坛主会场主要针对最新医院党建、医改政策解读及医院前沿理念进行分享，分会场对党建研讨、现代医院管理研讨、中医药康复学术研讨、现代急救120体系建设进行主题研讨。（欧阳易佳）