易晕厥，每天训练靠墙站

受访专家：北京大学第一医院儿科主任医师 杜军保

晕厥为儿童时期的常见急症，系脑供血骤然减少或停止而出现的短暂意识丧失，伴有肌张力丧失而不能维持自主体位。北京大学第一医院儿科主任医师杜军保说，15%~25%的儿童青少年曾经历过至少一次晕厥，其中女性多于男性，高峰年龄为15~19岁。晕厥反复发作严重影响患儿的身心健康及学习与生活质量，同时也加重了家长的心理负担。因此，一旦孩子有晕厥发作，需及时就医诊治。

儿童晕厥主要分为自主神经介导性晕厥、心源性晕厥和脑血管性晕厥。其中，自主神经介导性晕厥占70%左右，包括血管迷走性晕厥、体位性心动过速综合征、直立性低血压、直立性高血压等。长时间站立或者体位突然变化、精神紧张、闷热环境、体内缺水缺钠等都是该类型晕厥的诱因；心源性晕厥大多由器质性心脏疾病或心律失常导致，多由于患儿在运动过度后，机体无法有效排出血供给大脑而晕厥；儿童脑血管性晕厥则较为少见。

儿童晕厥前常常先感到全身不适、视物模糊、面色苍白、出汗，随后眩晕、肢体发软，最后意识丧失。此时，要学会急救：让患儿卧位，把头偏向一侧防止误吸，按压人中穴进行抢救。同时，尽快联系救护车送医。需要注意的是，心源性晕厥发作时若不及时抢救，可能会有生命危险。而自主神经介导性晕厥患者一般一两分钟可自行恢复，绝大多数没有生命危险，但若未及时恢复应尽快就医。

除了及时就诊，患儿和家长在日常生活中也要注意预防晕厥。对于心源性晕厥的患儿，主要是要治疗其原发病，尽量避免让其过度运动、情绪激动、哭闹、劳累，保持排便通畅等。自主神经介导性晕厥的患儿生活中可以通过以下几种方式预防晕厥：

1.避免晕厥的诱发因素。如长时间站立、突然的体位变化、精神紧张恐惧、闷热环境等。

2.靠墙直立训练。家长可以监督患儿每天进行靠墙站立训练，第一周每天3分钟，第二周每天5分钟，第三周每天7分钟，以此类推。研究表明，自主神经介导性晕厥的患儿平均在站立23.5分钟后发生晕厥，当患儿可以成功站立超过这个时间而不发生晕厥，就提示训练成功了。

3.多喝水，避免饮食过于清淡。多喝水和摄入足够的盐分，可增加患儿血容量，避免因脑部供血不足而晕厥。

4.物理训练。用干毛巾擦拭患儿四肢，每天两次，每个部位5分钟，坚持训练可以促进血管收缩调节，缓解患儿血管收缩的迟钝情况。另外，可以让患儿在坐位时跷二郎腿，以增加下肢阻力，防止过多的血液向下肢沉淀而引起的脑供血不足。（记者 江 越）