中风后康复训练，越早越好

国家老年医学中心、北京医院神经内科副主任医师 李 伟

中风的致残率非常高，尽早进行康复训练对患者功能障碍恢复以及预后十分关键。

早期的肢体康复训练包括：床上关节活动度训练、良肢位摆放、床上坐位训练、体位转移训练、站立训练等。床上关节活动度训练是由肢体康复治疗师被动活动肢体关节，促进肢体肌力和肌张力的恢复。良肢位摆放是利用各种软性靠垫，将患者置于舒适的抗痉挛体位，一般2小时体位转换一次。床上坐位训练、体位转移训练以及站立训练主要包括床上侧面移动、前后方向移动、患侧翻身起坐训练以及床上到轮椅、轮椅到床上的转移训练等。这些训练都以提高患者日常行为生活能力为主要目标。

如果患者存在言语功能障碍，则需要言语康复训练的介入。早期针对患者听、说、读、写、复述等障碍给予相应的简单指令训练、口颜面肌肉发音模仿训练、复述训练等。

如果患者出现认知障碍，由神经康复医师应用量表进行筛查，并对障碍程度进行分级。认知障碍训练可在应用改善认知药物的同时，由治疗师进行认知训练，包括记忆力、空间定向力、注意力、理解力等的训练。

如果患者存在吞咽障碍，神经康复医师一般应用饮水试验进行筛查，同时应尽早行视频X线透视吞咽检查或纤维内经吞咽功能检查。吞咽康复治疗师一般用筷子等物体刺激患者咽部肌肉或要求患者反复吞咽空气进行训练。其他如针灸可减轻吞咽障碍，经皮咽部电刺激可缩短咽传递时间，有条件的患者都可积极尝试。