男子头晕头痛20年
一查才知是心脏有缺口
刘晨玮
男子感觉头晕头痛已有20年之久，但一直查不出病因。直到近日因昏倒被送医，才终于查出是因为其心脏的卵圆窝处有一个缺口。
年过五旬的胡先生平日身体不错，但多年来，常常会头晕头痛，有时还会短暂丧失意识。胡先生接受过很多检查但一直没查到原因，严重影响了正常生活。近日，胡先生和朋友聚餐时喝了点酒，没过一会儿，竟突发晕厥，昏倒在地，朋友们立刻把他送到了武汉市第四医院就诊。
急诊科医生检查后，建议其进一步进行超声检查。右心造影的检查结果发现，患者的心脏有条异常的道路存在。随后，患者接受经食道超声，发现在卵圆窝处有一个缺口，也就是“卵圆孔未闭（PFO）”，导致他反复出现晕厥。
专家提醒，如有反复偏头痛、头晕、甚至昏厥，暂时性失语、平卧性呼吸困难，直立性缺氧综合征等低氧气或脑梗塞，尤其是年轻人或明显高静脉血栓的中老年人，应考虑自身存在PFO的可能性。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn