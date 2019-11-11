男子感觉头晕头痛已有20年之久，但一直查不出病因。直到近日因昏倒被送医，才终于查出是因为其心脏的卵圆窝处有一个缺口。

年过五旬的胡先生平日身体不错，但多年来，常常会头晕头痛，有时还会短暂丧失意识。胡先生接受过很多检查但一直没查到原因，严重影响了正常生活。近日，胡先生和朋友聚餐时喝了点酒，没过一会儿，竟突发晕厥，昏倒在地，朋友们立刻把他送到了武汉市第四医院就诊。

急诊科医生检查后，建议其进一步进行超声检查。右心造影的检查结果发现，患者的心脏有条异常的道路存在。随后，患者接受经食道超声，发现在卵圆窝处有一个缺口，也就是“卵圆孔未闭（PFO）”，导致他反复出现晕厥。

专家提醒，如有反复偏头痛、头晕、甚至昏厥，暂时性失语、平卧性呼吸困难，直立性缺氧综合征等低氧气或脑梗塞，尤其是年轻人或明显高静脉血栓的中老年人，应考虑自身存在PFO的可能性。