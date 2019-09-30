各类低血压，都有应对法

河北省人民医院副院长、老年病专业学科主任 郭艺芳

低血压一般指血压低于90/60 毫米汞柱，对于高血压，特别是已经发生心脑肾并发症的患者而言，血压尚未低至这一水平即可出现血压过低相关的临床症状。高血压有害，血压过低同样会对身体产生不利影响。低血压最常见于生长发育过程中的青少年、体质虚弱者以及老年人，危害及处理原则因人而异。

接受药物治疗的高血压患者。高血压患者在服用降压药的过程中，出现血压过低或怀疑低血压症状，如头晕、头痛、晕厥等，应及时找医生调整治疗方案，视情况减少药物种类或减小药物剂量。已经患有冠心病者更要注意低血压，因为舒张压低于60毫米汞柱可能会减少心肌供血，对患者产生不利影响，遇到这种情况应及时咨询医生。

体位性低血压。体位发生变化时，头部供血不足会出现眼前发黑、头晕等症状。此类低血压多见于血管硬化的老年人，原因有两个：一是多数老人存在动脉粥样硬化病变，导致血压调控能力下降；二是有些老年高血压患者服用降压药不当。

体质虚弱导致的低血压。体质虚弱者、青少年及女性发生低血压的情况较多，有的人没有任何症状，有的人可能出现头晕、乏力、气短等，比如节食瘦身的女孩，会因营养不良而出现低血压。

餐后低血压。有些人，特别是老年人常在饭后出现头晕、乏力、眼前发黑、心绞痛、晕厥和跌倒等症状，遇到这种情况应警惕有无餐后低血压。为明确这一问题，可在餐前、餐后即刻、餐后半小时和1小时分别测量血压。若餐后血压明显降低、收缩压较餐前降低20毫米汞柱以上，则可诊断为餐后低血压。遇到这种情况，应及时到医院诊治。

季节性低血压。夏天由于人体出汗多，导致血容量减少，加之血管扩张，就会出现血压降低，患者可有暂时性头痛、胸闷、气短等症状。

对于没有心脑血管疾病者，低血压一般无需药物治疗，重在预防。1.加强锻炼，增强体质。老年人可选择强度不大的运动，比如散步、骑自行车、打太极拳等。2.合理饮食，加强营养。合理搭配膳食，不偏食，保证摄入全面充足的营养物质。夏季是低血压高发季节，血压偏低者要注意多饮水，补充血容量。餐后低血压者可尝试餐前适量饮水，用餐时不要饮酒，餐后适当休息，少食多餐。3.避免长时间在闷热的环境中站立。老年人要预防体位性低血压，变更体位时速度要慢。4.遵医嘱用药。高血压患者一定要在医生指导下服用降压药，不要随意更换药物的种类和剂量。如果症状长期得不到缓解，要及时就医。