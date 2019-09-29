北京市脐血库举办成立十七周年庆典活动

近日，北京市脐带血造血干细胞库举办了“祖国70周年，我们17岁！北京市脐血库与祖国一‘脐’成长，北京市脐血库十七周年庆典活动”。北京经济开发区工委宣传部副部长王涛、北京经济开发区投促局生物医药产业部部长朱珊珊、北京仁泽公益基金会理事长庞建、河南省儿童希望救助基金会主任王志军、北京儿童医院血液中心主任吴敏媛教授等嘉宾、血液科专家、妇产科医护及媒体出席活动，共同回顾北京市脐血库成立十七年来所取得的成绩，以及为保障全民健康所做出的努力与贡献。

活动现场

庆典活动上，国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院血液肿瘤中心主任、中国妇幼保健协会脐带血应用专业委员会常委吴敏媛表示，中国儿童恶性肿瘤的年发病率呈上升趋势，儿童肿瘤的发病率在以2.8%的速度增长。儿童肿瘤和成人的有所不同，很多儿童肿瘤是良性的，即使是恶性的也能被治好，治疗效果比成人的好很多。儿童恶性肿瘤需要的是早诊断、以及有效的治疗手段。脐带血正是部分儿童肿瘤的有效治疗手段之一，是非常宝贵的医疗资源，值得医学界、社会各界重视。

北京大学人民医院产科护士长、中国妇幼保健协会脐带血应用专业委员会常委孙敏表示，保障脐带血有效应用的前提，是脐带血的高质量采集。脐带血的采集有着严格的采集流程，根据《北京市卫生局关于加强脐带血造血干细胞临床采集管理的通知》(京卫医字[2008]198号文件)规定，采集工作是产科医生和助产士在经过培训并获得采集资质后才可以进行。孙敏呼吁，每个产科工作人员都应该掌握脐带血采集技术，也需要继续传承和不断的创新，这也是我们的责任，这也让我们产科医护工作者的工作更有意义。

国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院血液肿瘤中心主任吴敏媛致辞

国际脐带血库集团首席技术官徐欣指出，血液非小事，北京市脐血库同其它中国的脐血库都是卫健委批准设立并受其所在行政区域卫健委监督管理的特殊血站，要遵照国家《血站管理办法》进行日常工作，要接受国家相关部门的监督检查。北京市脐血库有两百余套的标准流程指导脐带血制备储存的每一个环节。

据了解，北京市脐血库自成立之初就致力于公益，2009年，北京市脐血库联合中华骨髓库启动“中华骨髓库博爱基金”项目，捐赠100份脐带血及300万元人民币；2012年，携手北京市人口和计划生育委员会开展“病残二胎”公益项目以帮助符合病残患儿父母再生育政策的家庭存储存脐带血；2016年起，北京市脐血库与北京仁泽公益基金会联合发起 “脐心行动 微笑病房”活动，组织血液科外科病房儿童慰问活动，累计举办活动百余场，受益患儿1800多人；2018年，北京市脐血库向北京仁泽公益基金会捐献100份脐带血造血干细胞用于帮助需要脐带血治疗的贫困家庭患儿，累计救治25人；2018年11月，北京市脐血库与河南省儿童希望救助基金会合作成立“儿童希望北京市脐血库助医小家”项目，累计援助19个家庭。成立至今，北京市脐血库累计公益捐赠达千万元（以上数据截至2019年8月底）。成立十七周年之际，北京市脐血库向公益机构代表北京仁泽公益基金会以及河南省儿童希望救助基金会颁发爱心公益贡献奖，感谢他们对脐带血宣传以及重疾儿童救助所作出的积极贡献。