北京协和医院急诊科副主任医师 刘继海

晕厥是描述晕倒的医学术语。患者在晕厥后会伴随有一过性的意识丧失，但可迅速恢复正常。晕厥很常见，大约1/3的人会在生命中某个时候发生晕厥。

晕厥主要是由于脑部暂时无法获得充足血液，是否危险主要取决于病因。大部分患者是由于一过性的心跳减慢或血管扩张导致的，而造成心跳减慢和血管扩张的因素很多，如疼痛或血液刺激（常说的晕针和晕血），排尿和咳嗽使迷走神经兴奋导致晕厥，穿衬衫扎紧领口后做转头动作时，长时间站立过度疲劳，还有饮酒和洗热水澡导致短暂的血管扩张，体位发生变动等。

建议发生晕厥的患者保持平卧休息，注意有无因为摔倒造成的继发损伤；清醒后也不要立刻起身，注意缓慢起身，最好有人陪同就医，避免再犯；若晕厥发作有明确诱因，应尽量避免这些诱因，如果衬衫领口紧要解开领口。

低血糖的表现类似晕厥，但从机制上和晕厥并不相同，低血糖是因为血糖水平过低造成的头晕或黑曚发作，严重的可导致昏迷，处理上以补充糖分（如含糖的饮料或糖块）为主。因此在病因不明的情况下，晕厥患者可尝试补充糖分。若源于低血糖，患者症状会明显缓解；若补充糖分后症状仍不缓解，就要积极就医寻求帮助。需要强调的是，若患者意识不清无法配合，一定不能强行塞糖块或给患者饮水，以免出现窒息风险。

有一部分晕厥是由于严重的疾病导致，心源性或神经源性晕厥相对比较危险，所以当有心脏或神经系统疾病的患者发生晕厥后，即使完全恢复正常，也建议尽快就医排除危险。

一般医生会进行心电图甚至24小时动态心电图、心脏超声等检查；如果怀疑神经源性晕厥，还需要进行头颅CT甚至核磁共振的检查。晕厥的病因复杂，即使完善检查，仍有相当一部分病因无法确定，可能需要再次发作的时候再进行检查才能明确。