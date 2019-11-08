心跳过慢就会头晕乏力

广东读者段女士问：我自查心跳慢，约为40次/分，常出现头晕、黑曚，甚至晕厥。这类疾病严重吗？是否需要治疗？

南华大学附属南华医院原心内科主任医师房永宽解答：心跳慢以窦性心动过缓最为常见。心跳起源于窦房结，它位于左心房上腔静脉入口处，呈肌细胞网状结构，是控制心脏正常活动的起搏点，大多由右冠状动脉供血。心跳快慢，即窦房结激动频率随年龄而变化，出生婴儿最高，幼儿次之，成年人稍慢，老年人则逐渐变缓。正常成年人为60~100次/分，低于60次/分者被称为窦性心动过缓。

窦性心动过缓是由于迷走神经张力亢进或交感神经张力减弱，以及窦房结本身器质性病变所致。常见于老年人和运动员，正常人睡眠时也可出现心动过缓，也见于呕吐、神经性厌食、颈动脉窦受刺激、脑膜炎、颅内肿瘤恢复期、黏液性水肿、病态窦房结综合征、阻塞性黄疸、高钾血症、感染性疾病恢复期等。约10%~15%的急性心梗患者伴有窦性心动过缓。多种药物也会引发心动过缓，如迷走神经兴奋剂、β受体阻滞剂、钙拮抗剂和胺碘酮等。显著的窦性心动过缓常提示病态窦房结综合征，或为心跳骤停的先兆，应高度警惕。

该病一般无症状，若心跳过慢或伴有器质性心脏病，可导致心排血量降低，会出现头昏、乏力，甚至晕厥，进而诱发心绞痛、心衰。该病一般多为良性，若无症状，不必服药治疗，可定期随访观察。若出现头昏、乏力等症状，应在医生指导下，服用阿托品或喘息定等，以提高心率。若心跳过慢，出现晕厥，可安装心脏起搏器。另外，除窦性心动过缓外，心跳慢还见于房室传导阻滞、逸搏性心律、缓慢型心房扑动及房颤等，患者可到医院心内科做一下心电图即可明确诊断。▲