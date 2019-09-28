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莫让健身“野路子”成健康的绊脚石

谢晓刚

2019年09月28日09:21 来源：北京青年报

　　头撞树、甩鞭子，或者一群人围在一起仰天长“笑”……一些中老年朋友的健身“野路子”视频频繁登上网络热搜。这些“野路子”被网友们戏称为搞笑的衍生物。

　　当下，无论是年轻人还是老年人，均热衷于健身，这是国人全民健身意识逐渐增强的表现。在老龄化趋势越来越严重的当下，老年群体能够积极参与到健身活动中去，这对提升老年群体生活质量起到了不可估量的作用。健身与医疗、养生等手段相比，无疑是最经济、最便捷的途径。

　　当然，健身也分有益与无益，如果缺乏科学的指导、没有正确的健身方式，不仅达不到最佳效果，而且容易引发各种意外。比如，针对当下老人健身中出现的头撞树、甩鞭子，或者一群人围在一起仰天长“笑”等健身“野路子”，有关专家及时出来澄清，称这些方法不但不科学，还会给身体带来伤害。

　　别说老年人，即便年轻人也会因为健身常识的缺乏，而成为盲目跟风的健身者，看着顺眼就跟着练，觉得有道理就跟着来，压根没有意识到自身年龄、身体状况及锻炼方式的科学性对日常健身的重要性，更不知道合理规避一些运动风险，很容易陷入盲目健身、错误健身的误区。

　　如此一来，一旦“野路子”健身之风开始兴起，结果就是不仅难以达到最佳效果，往往还极有可能引发不必要的伤病。健身“野路子”反倒成为了全民健身的绊脚石。

　　健身“野路子”横行，恰恰折射出社会公众健身的需求旺盛，对科学健身、精准健身、高质量健身的强烈呼吁。《国务院关于实施健康中国行动的意见》明确规定，要广泛实施全民健身行动，“为不同人群提供针对性的运动健身方案或运动指导服务”，如何将这个要求落实到地，仍然需要体育职能部门、媒体、社区等加大对社会公众科学健身理念和方式的广泛宣传和引导。

　　如面对全民健身热潮，各地可以建立一支体育指导员队伍，进入各个社区健身场所，既做科学健身的宣讲员，又做社区居民健身的好指导，为居民健身制定合适的方式和计划，彻底搬开健身“野路子”这块绊脚石，让全民健身真正做到科学规范。

(责编：杨迪、崔元苑)


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