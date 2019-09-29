想做近视手术 该怎么选

“戴上眼镜不方便，取下眼镜看不见，想要手术复光明，又怕出现大风险”。这大概就是所有近视患者的普遍心理。作为眼科医生，我也经常会被患者或身边的朋友问到以下这些问题。

问：近视手术有好多种吗？

答：目前主要的屈光手术方式包括角膜手术、眼内手术、巩膜手术三类。其中角膜手术又包括准分子激光屈光性角膜磨削术（PRK）、准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）、半飞秒手术、全飞秒SMILE手术。角膜手术也是绝大多数人会选择的手术。眼内手术即人工晶体植入术，包括前房型和后房型，目前绝大部分皆为后房型（即ICL晶体植入术）。

问：这些手术都有什么区别呢？

答：准分子激光屈光性角膜磨削术（PRK）：原理为把角膜表面上皮去除，再用激光将预计要去除的角膜组织予以汽化。该手术设备及操作比较简单，术后并发症相对较少，但术中角膜切削致角膜神经、基质损伤，可引起角膜感觉减退，眼睛干涩不适，夜间眩光等并发症。

准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）：这种手术方法为先用刀做一个带蒂的角膜瓣，掀开后用准分子激光在暴露的角膜基质床上进行切削，切削完成再将瓣复位。与PRK相比，LASIK保留了角膜上皮层及前弹力层的完整性，因此更加符合角膜的解剖生理。可以避免或减少PRK术后的一些并发症，如雾状浑浊、屈光回退等。术后无明显疼痛，最高可矫正的度数要看患者的角膜厚度，一般最高可矫正的近视度数达-12D (1200度)，甚至可以更高。

半飞秒手术：又称为瓣飞秒手术，手术过程跟LASIK一样，只是将制作角膜瓣的刀换成了更加精准、损伤更小的飞秒（1飞秒=千万亿分之一秒）激光。手术的损伤更小，恢复更快，而且能进行很多个性化的治疗。

全飞秒SMILE手术：手术全程由飞秒激光完成，是目前国际上最先进的屈光手术技术，术中直接用飞秒激光制作一个角膜基质透镜，再通过2-4mm的微小切口将透镜取出，与传统方法相比，手术更安全、微创，因术中不再制作角膜瓣，避免了做瓣引起的各种并发症。

问：我不想破坏角膜，有其他手术方法吗？

答：角膜激光手术应用广泛，安全性较高，但不可逆转。于是，一些非激光手术便应运而生了。

角膜基质环植入术（ICRS）：这是一种非激光的矫正中低度数的方法。在角膜周边实质层2/3深度植入一对PMMA半环后重塑角膜前表面而保持角膜原来的非球面形状。该方法矫正度数有限，但该环可以永久保留在角膜基质层内，也可以取出和更换。

人工晶体植入术（ICL）：包括前房型和后房型。手术方式为直接在眼内放入人工晶体，因为人工晶体能矫正的度数范围较大，适用于高度近视，以及角膜厚度较薄不适宜行LASIK手术者。术后如果患者的视力发生了明显改变导致植入的ICL不再适合，可以随时取出或更换，也可以重新佩戴普通框架眼镜或隐形眼镜。手术切口小，安全性高，但毕竟为内眼手术，还是存在内眼手术的相关风险。

问：哪种手术的风险最小呢？

答：目前的近视手术技术比较成熟，安全性较高，但完全没有风险的方法是不存在的，每一种手术方式都有其优缺点，是否选择手术及选择何种手术方式，应该根据自己的情况来进行判断和选择。

问：我准备做近视手术，有什么需要注意的吗？

答：手术前后都有一些事项需要注意。术前：1、术前1月内请勿戴硬性隐形眼镜，术前1周内请勿戴软性隐形眼镜。2、选择正规医院，进行详细的术前检查，以排除感染、干眼症、青光眼、圆锥角膜、眼底病等。3、女生检查当天最好不要化眼妆，以免影响眼部检查。4、检查结束及时和医生沟通，选择适合自己的近视手术方式，预约手术。5、术前3天每天滴抗生素眼药水，每日4次。未经医生许可，请勿用其他药物。6、术前一日请洗头、洗澡、剪指甲，做好个人卫生。7、手术当天请穿舒适的衣物，女生面部不要化妆。8、术前若感冒或身体不适应告知医生。

术后：1、术后不能揉眼。2、术后1周内遵医嘱戴眼罩。3、三个月内尽量不要从事剧烈活动，避免外伤撞击术眼。4、 手术后1周内眼部尽量不化妆。5、1周内尽量不洗头、洗澡，以防脏水入眼，或引起眼部不适。6、饮食宜清淡，避免刺激性食物。7、遵医嘱点眼药水，点药前洗净双手，避免指甲过长。8、外出可戴上墨镜（偏光镜），以阻挡风沙及紫外线对眼睛的伤害，一般戴镜一个月左右。9、术后一定要按时复诊。