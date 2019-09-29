人到中年 别让前列腺问题来找茬

前列腺是男性的附属性腺，许多人将之称为“生命腺”。前列腺藏匿在盆腔的深部，周围被很多的“邻居”包绕着，上方是人体暂时储存尿液的膀胱，两侧外上方是精囊，前方借着前列腺耻骨韧带与耻骨相连接，后侧则与直肠紧紧相贴。前列腺炎、前列腺增生、前列腺癌等都是前列腺常见的疾病。本期，我们邀请安徽医科大学第一附属医院泌尿外科团队为我们讲述男性如何识别和防治前列腺疾病。

前列腺癌 从惹不起到治住你

对于恶性肿瘤，人们往往谈“虎”色变。前列腺癌是男性泌尿生殖系统常见恶性肿瘤之一。但其实部分前列腺癌属于“惰性”肿瘤，从萌芽、生长，到露出狰狞的面目，往往需要5年～10年的时间，我们有充足的时间与机会发现并将其扼杀。因此，前列腺癌的早期诊断与治疗尤为重要。

留意癌前“蛛丝马迹”

简单来说，前列腺癌的临床表现可以归结为两大类：一种是压迫症状，一种是转移症状。

早期前列腺癌的压迫症状并不明显，但是随着肿瘤增大，腺体及瘤体会压迫到尿道，出现排尿等待、排尿费力、尿滴沥、尿线细等症状。这些症状同良性前列腺增生的表现类似，易被忽视，如出现排便困难、射精不畅这些症状，则可能是肿瘤压迫直肠及射精管的表现。

转移症状可表现为全程血尿、骨痛、病理性骨折、截瘫、双下肢水肿等，出现类似的症状时，往往疾病已进展到晚期。例如，当前列腺癌侵犯到膀胱时可引起肉眼血尿。前列腺癌极易转移至骨骼，导致骨痛，并引起病理性骨折甚至截瘫。当前列腺癌盆腔淋巴结转移压迫下肢血管时，可引起双下肢水肿。

重视多种癌症筛查手段

正是由于早期前列腺癌症状不明显，给它的早期诊断带来较大的困难，一方面需要大家充分留意自己身体的变化，另一方面就需要我们对正常人群进行前列腺癌筛查。

目前，直肠指诊（DRE）、前列腺特异性抗原（PSA）和经直肠超声是前列腺癌筛查的“三驾马车”。直肠指诊联合PSA检查是目前公认的早期发现前列腺癌最佳的初筛方法，约15％～40％的前列腺癌患者在直肠指诊时可发现异常，但诊断准确性较低，并与医师的临床经验密切相关。

PSA是目前为止，在全球范围内应用最为广泛的前列腺癌筛查重要指标。它具有较高的前列腺癌阳性诊断预测率，同时可以提高早期局限性前列腺癌的诊断率和增加前列腺癌根治性治疗的机会。但是由于它并不是前列腺癌的特异性抗原，很多其他因素，包括性生活、侵袭性操作、某些药物等均会影响其准确性。

经直肠超声也是前列腺癌重要的筛查手段之一。典型的前列腺癌在超声图像表现为外周带的异常低回声结节，并且经直肠超声也是前列腺穿刺活检的重要定位手段，在前列腺癌的筛查及诊断中均占有重要地位。

确诊前列腺癌有赖于病理检查。目前，前列腺穿刺活检仍是公认的诊断前列腺癌的“金标准”。通过前列腺穿刺活检，前列腺癌这个恶魔就逃脱不了我们的火眼金睛，原形毕露。

用微创将癌“置于死地”

前列腺癌根治术是目前唯一既可以有效控制肿瘤，又可以完全去除肿瘤病灶的治疗方法。前列腺癌根治术已成为治疗早期局限性前列腺癌的标准手术，手术出血已得到有效控制，几乎不用输血，在临床得到广泛开展。

近十几年来，腹腔镜下前列腺癌根治术已趋向成熟，并大有取代开放手术的趋势。其优势在于可提供放大的高清手术视野，有利于盆腔深部组织的分离，清晰地分辨组织的层次，减少出血。术后尿失禁及勃起功能障碍是前列腺癌根治术最常见的术后并发症，给患者带来较大的痛苦，而腹腔镜下前列腺癌根治术可以利用放大的手术视野，使性神经保留和尿道精确吻合成为可能，大大降低了尿失禁及勃起功能障碍等并发症的发生。

3D腹腔镜技术利用高清3D摄像系统，使术者可以获得与机器人腹腔镜类似的高清立体视野。因此，3D腹腔镜下的前列腺癌根治术在组织分离、性神经的保护、尿道的吻合等方面均优于传统腹腔镜，具有较高临床价值。

近年来，机器人辅助腹腔镜下前列腺癌根治术在欧美等发达国家广泛应用，其优势是机器人腹腔镜可以提供高清的三维立体视野，对解剖层次的分辨更加清晰，同时配合灵活的机械臂，使分离更为精细，大大缩短了手术时间，减少了手术出血，有利于保留性神经，减少了并发症发生。

前列腺炎的锅 手淫可不背

手淫现象不仅在未婚男性中普遍存在，即使在已婚的男性中，由于夫妻短期分居、出差、离异、丧偶等原因，通过手淫来宣泄性欲的也不在少数。很多男性在享受手淫带给他们生理快感的同时，又很担心手淫会对自身健康造成一定的伤害。例如，很多慢性前列腺炎患者怀疑自己的疾病与手淫有关，尤其是自己“早年”或婚前的过度频繁手淫，并将手淫看作是引起慢性前列腺炎的罪魁祸首。

那么，手淫究竟能否导致慢性前列腺炎的发生呢？这要区别看待。

前列腺的血液循环特点是动脉血液供应比较丰富，而静脉血液回流阻力相对较大。如果存在一些促使前列腺长期反复充血的因素，就将加重静脉的回流障碍，使局部血液淤滞、免疫抵抗能力下降。而且，随着细菌在局部停留时间的延长，感染的机会将相应增加。

虽然人们一直认为，过于频繁的手淫是造成前列腺过度充血的原因之一，少部分患者也确实由于长期过度手淫，使前列腺的正常分泌、排泄功能受到严重的影响，可能成为诱发前列腺炎的主要原因。但同时也应看到，即使存在长期频繁手淫习惯的患者，也不一定最终会发生慢性前列腺炎。这是因为对于手淫是否过频的界定，以及个体抗病能力的强弱，均存在明显的个体差异。

因此，绝大多数的成年男性只要能把握一定的手淫频度，一般是不会诱发前列腺炎的。同时，适度手淫还可以帮助清除前列腺液及缓解前列腺血液淤滞，对保护或恢复前列腺功能具有积极意义。

临床医生在诊治前列腺疾病时也常鼓励患者用规律的性生活来促进前列腺液的排泌和更新。所以说，手淫不一定是前列腺炎的祸首。

那些认为手淫会导致前列腺炎问题，并在积极治疗中难以治愈的患者，实际上可能与因“手淫有害论”所造成的严重精神、心理压力有关，这些紧张和压力也是前列腺炎的重要诱因之一。