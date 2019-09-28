我国卫生人才总数达1230万 医护比倒置问题得到根本性扭转

“1949年，我国卫生人才总量是54.1万。2018年，这一数据达到1230万，年均增长4.5%。”9月26日，国家卫生健康委卫生发展研究中心召开“新中国成立70周年——卫生改革发展研讨会”，该中心卫生人力研究部主任张光鹏介绍，我国卫生管理人员数量也由新中国成立之初的两万余人增加到50余万人，增长了24倍。

据了解，新中国成立70年来，我国医、护、药、技卫生技术人员快速发展，每千人口卫生技术人员由0.93人提高到6.83人，年均增长4.3%；每千人口医师数由0.67人提高到2.59人，年均增长3.4%；每千人口护士数由0.06人提高到2.94人，年均增长7.1%。

人员数量激增的同时，人员质量也在稳步提升。张光鹏介绍，现今，整个卫生人才队伍中，本科及以上学历占35%，中高级职称占28%；人才结构不断优化，卫技人员占77.5%，医护比倒置问题得到根本性扭转。同时，人才效能明显提升，2018年总诊疗人次增加到83.1亿，入院人数为2.5亿。在人才培养方面，1952年我国医学高校仅有31所，高校招生6547人，2018年达到768所，高校招生88.8万人。在基层，1951年大量培养卫生员、妇幼保健员和护士助理员，1985年乡村医生和卫生员数量约有125万，2018年基层卫生人员达396.5万人，每万人口拥有全科医生2.22人。

此次研讨会还针对卫生规划、初级卫生保健、医疗保障制度、卫生投入和全球卫生等专题进行了交流。