70年来护士人数增长130多倍

本报讯（首席记者姚常房 实习记者张漠）“中华人民共和国成立初期，全国仅有护士3万余名，1978年已经增加到了40多万名，2018年年底，全国注册护士总数超过400万名，占卫生专业技术人员的比例近50%，长期以来医护比例倒置的问题得到了根本性扭转。”9月6日，国家卫生健康委召开专题新闻发布会，介绍新中国成立70周年来我国护理事业发展情况，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉在会上如是说。

据悉，新中国成立70年来，我国护士的专业素质和服务能力不断提高。以往护士队伍以中专学历为主，现在具有大专以上学历的占到将近70%。以前，给药、打针、输液是护士的主要工作。近年来，尤其是2005年以来，全国推进责任制整体护理，护士不仅要为患者输液、打针，同时还要关爱患者，将身心护理结合起来，为患者提供全面护理服务，显著增强了患者看病就医的获得感。而且，随着现代信息技术的不断发展，智慧护理、“互联网+护理服务”等新型服务模式涌现，更好地对接了群众多样化、多层次的健康需求。另外，护理服务已经由机构内延伸至社区和居民家庭，为群众提供专业照顾、健康管理、心理护理、康复促进、安宁疗护等多方位护理服务。

焦雅辉表示，党和政府十分重视护理工作。毛泽东主席于1941年、1942年两次为护理工作者题词。特别是从2005年开始，我国护理工作发展进入快车道，国家从立法规范、规划引领等方向加快推动护理事业和护理产业快速发展。下一步，将继续深入贯彻实施党中央、国务院实施“健康中国”战略，积极应对人口老龄化，补短板、强弱项、提质量、保安全，加快发展护理服务。一是进一步加大护士队伍建设的力度，坚持以岗位需求为导向，加强护士培养和培训，拓宽护士执业发展的路径。二是推动护理服务业发展。三是加快发展老年护理服务。我国已进入人口老龄化社会，老年医疗护理服务存在巨大缺口。这些都要求护理工作更新理念，转变模式，与时俱进，主动作为。焦雅辉透露，国家层面近期将出台加强老年护理发展的指导性和技术性文件，推动老年护理快速发展。