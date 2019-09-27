权威专家告诉你，一口健康好牙是怎么来的

口腔修复，俗称镶牙，主要是针对牙齿缺损、牙齿缺失后的治疗工作，如嵌体、全冠、义齿等，也包括利用人工修复体针对口腔颌面缺损的治疗。是口腔医学中的一个重要分支，是现代口腔科发展最快的领域。

口腔种植是口腔科的一个新兴的独立的分支。它涉及到口腔科学中的许多学科，包括口腔颌面外科、口腔修复学、牙周病学、口腔影像资料学和口腔材料学。

2019年9月29日（周日）下午3:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院口腔科主任高承志教授进行视频和图文直播，提高人们对口腔健康的认识，并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：

高承志：北京大学人民医院口腔科主任，教授，主任医师，北京大学口腔医学院全科口腔医学专业研究生导师。北京口腔医学会监事，中国医师协会口腔医师分会委员，北京口腔修复学会副主任委员，中华口腔医学会全科口腔医学专业委员会副主任委员，中华口腔医学会理事。

擅长：口腔修复、种植、口腔综合治疗。

出诊时间：每周一上午，周二、周四全天门诊。

可以通过口腔修复治疗的疾病可以分为六大类：牙体缺损、牙列缺损、牙列缺失、牙周病、颞下颌关节病和颌面缺损，前三类是口腔修复治疗中的常见疾病。

牙体缺损的修复治疗

一般的牙体缺损可以采用充填的方法治疗，但如果牙体缺损严重，剩余牙体组织薄弱，无法为充填体提供良好的固位，剩余牙体本身和充填体无法达到足够的强度，或者为了达到更高的美观要求时，单纯用充填治疗不能获得满意的效果，就应采用修复治疗的方法。针对牙体缺损修复的主要治疗手段有嵌体、部分冠、全冠（金属全冠、金属烤瓷全冠、全瓷冠）、桩核冠等。

牙列缺损的修复治疗

部分牙齿缺失后，可以采用的治疗方法有可摘局部义齿、固定义齿（固定桥）、覆盖义齿、种植义齿等。

牙列缺失的修复治疗

全部牙齿缺失后，下颌推荐选择的治疗方法按照先后顺序分为种植体支持的覆盖义齿、种植体支持的固定义齿、普通总义齿，上颌治疗方法有：普通总义齿、种植体支持的覆盖义齿和固定义齿。

随着各类口腔种植植骨技术、植骨材料的应用，种植系统的不断完善，影像技术和数字化技术的发展，目前单牙缺失、多牙缺失及无牙颌患者理论上均可接受种植修复治疗。种植牙的治疗过程包括：临床检查与影像学检查、诊断与治疗设计、外科手术、义齿制作与修复以及种植体及修复体的维护等。

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