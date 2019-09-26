中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚

从脐带剪断那一刻起，我们才以独立个体的身份来到这个世界。出生之后，这个曾经的“生命之门”却经常被我们忽视，利用肚脐养生更是少有人应用。

肚脐是神阙穴所在之处，它与人体任、督、冲、带脉及十二经脉关系密切，与五脏六腑也相通。古代医学常借用肚脐来防病治病，这种疗法称为“脐疗”，距今已有两千多年的历史了。脐疗的具体方法是：把药物直接敷贴或用艾灸、热敷等方法施治于患者脐部，激发经络之气，疏通气血，调理脏腑。目前，这也是临床上经常使用的一种中医外治疗法。而且，肚脐处表皮角质层薄，脐下无脂肪组织，皮肤筋膜和腹壁直接相连，使得其渗透性强，有利于药物的快速吸收。

临床上，根据不同患者的病情需要和药物的适用情况，脐疗的方法主要分为敷脐、滴脐、灸脐、熨脐、脐部拔罐等。1.敷脐法：用药末或生药捣研后，兑入酒、姜汁、植物油，直接敷于脐上。一般每次敷2~6小时,每日1次。2.滴脐法：将药物溶于液剂，滴于脐中至药液吸收，每日1次。此法有利于药物在脐部迅速吸收，以发挥药效。敷脐法和滴脐法适用于各种病症，如便秘、腹胀、肠梗阻、消化不良、遗精、自汗、盗汗等。上药前，均需用75%酒精棉球消毒脐部，其中敷脐法用纱布和胶布固定药物。3.灸脐法：利用某些药物(如艾叶)的燃烧，熏灼脐部，常用的有艾条灸和艾炷隔物灸（隔物可选用盐、附子、姜、蒜、麝香等），每次灸3~5壮。此法有温中、回阳、镇痛等功效，适用于五更泻、慢性腹泻、痛经等不适。4.熨脐法：将药物炒热直接熨脐上，或用药末作饼，烘热敷脐上，或者单用热物置于脐部，借药物作用和热能渗透相结合以养生治病。熨脐次数以病症缓解或消除为度。此法更适用于寒性病症，如寒性腹痛、小便不通等。5.脐部拔罐法：在脐部使用闪罐方法，每日1次，连续3次。该法可起到通经活络、行气活血、祛散风邪的作用，常用于治疗荨麻疹。不过，由于对技术手法要求较高，脐部拔罐最好去医院让专业医生操作。

脐疗具体选药及治法可根据患者实际情况辨证施治，次数与疗程各有差异。脐疗法操作简便，用药量小，尤其适用于老人及打针吃药困难的人群。