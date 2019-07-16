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乌鸡白凤丸男人也能吃?

焦守广

2019年07月16日16:16 来源：齐鲁晚报

乌鸡白凤丸是家喻户晓的妇科圣药,具有补气养血,调经止带的作用。可是,正是这样一款人们眼中的女性用药,痛风患者还有男性泌尿系统疾病患者也可使用。

“乌鸡白凤丸原名‘乌鸡丸’,具有气血双补、肝肾同调的作用,对妇女的月经不调崩漏带下,以及产后的体弱阴虚盗汗都有很好的疗效。”济南颐善堂国医馆副主任医师王勇介绍。在临床实践中人们发现,乌鸡白凤丸还有其他方面的多种新用途。“一些代谢性的疾病比如痛风,一些肝肾的疾病比如肝炎、肝硬化、慢性肾炎,还有一些血液性的疾病血小板减少等。”

特别令人惊奇的是,乌鸡白凤丸还能治疗多种男士疾病。“后来慢慢发现,一些男性泌尿系统疾病患者也可以使用,对于性功能障碍、前列腺炎以及前列腺增生有着不错的疗效。”王勇告诉记者,中老年男性慢性非细菌性前列腺炎多与肾气不足、气滞血瘀、脉络受阻等因素密切相关,而乌鸡白凤丸能激活和增强机体的非特异性抗炎作用,提高机体免疫力。

乌鸡白凤丸因有“雄激素样作用”,能明显增加男子前列腺和精囊的重量,从而增强男子性功能,适用于阳痿、遗精等症,特别对精神抑郁性阳痿的疗效更为显著。

需要提醒的是,“需要应用的患者,应该先找专业的医生咨询,对症下药才能药到病除。”王勇说。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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