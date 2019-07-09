宝宝肚脐里的“脏东西”要清理吗？

作为家长的您有没有发现一个现象：随着宝宝年龄的增长，他（她）逐渐对自己的肚脐产生好奇，会用手去抠肚脐，有时还会导致肚脐红肿。有时在洗澡的时候，家长会觉得宝宝肚脐里面的这些黑色的“脏东西”不卫生，会直接把它给抠掉。

那么，肚脐里的“脏东西”您了解是什么吗？需不需要经常清洗呢？

肚脐里的“脏东西”是什么？

肚脐里黑色的“脏东西”其实是皮肤脱落的细胞和汗液、灰尘、衣服的纤维等多种物质形成的一些混合物，和身体其他的部位搓出来的泥团，本质上没有什么区别。不要小看这些“脏东西”，它对于维持机体正常肚脐温度具有一定的作用呢。如果清理太干净，热量散发快，肠胃功能都要受损。

脐带脱落后，肚脐是不是就没有作用了？

肚脐，实际是胎儿出生后脐带脱落留下的疤痕。宝宝在出生前，全部生长发育所需要的营养都通过胎盘从母体获得。胎盘的一端是与母亲的子宫内壁相连，另一端通过脐带与胎儿相连，母体通过这条“传送通道”将各种营养物质源源不断地传输给胎儿体内。宝宝出生后，脐带仍与胎盘相连，医生会用专业的处理方法将脐带剪断并用纱布包扎好。脐带将有一小段残端裸露在外，一般残端慢慢干枯，于出生后1-2周脱落，形成肚脐。

肚脐是内脏与外界距离最近的地方，每个人的肚脐都是非常脆弱的。虽然不具备输送营养物质的作用，但内脏的神经反射还是存在的。如果经常用手去抠肚脐里的“脏东西”，可能会对内脏产生一定刺激，易引起消化不良等症状；如果不小心抠破皮肤，容易合并细菌感染引起脐炎、腹痛等症状。

肚脐里的“脏东西”该如何处理？

究竟该不该清理肚脐里的“脏东西”呢？这是很多家长的疑问。肚脐里应保持清洁，但没有必要经常清洗。清洁肚脐的方法比较讲究，不能像搓澡那样使劲，可以先试着用潮湿的棉签一类较软的东西轻轻地擦，将脐周边缘的皮肤擦干净即可，千万不能用力抠，动作要轻柔，记住“点到为止”。

如何保护好宝宝的肚脐？

1.要注意保暖

尤其是冬天或气温较低的时候，一定要注意对肚脐保暖。平时不要让孩子把肚脐露在外面，晚上睡觉的时候应该在腹部盖上一个被子，防止腹部着凉，引起腹痛、消化不良等症状。

2.防止脐部受伤

肚脐部位容易受到一些意外的损伤，比如擦伤、划伤、烫伤等情况。所以在平时嘱咐孩子保护肚脐，尽量避免让肚脐受到伤害。

3.保持脐部干燥

因为潮湿的环境容易导致细菌滋生，故宝宝每次洗完澡后，家长要用柔软的浴巾在脐部轻轻吸干表面的水，及时保持宝宝脐部的干燥。文/刘雅静(顺义妇儿医院)