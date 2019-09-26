羊水破了 千万别乱动

近日，孕38+5周的姜女士来产检：“医生，我最近漏尿好厉害，每次内裤都会湿掉好大一块。”“快躺下来！你可能是羊水破了！”医生经检测确定是羊水早破后，立刻安排姜女士住院。由于发现及时，宝宝没有大碍，只是虚惊一场！

怀疑羊水破了要立刻去医院

第一次怀孕，很多准妈妈甚至都不知道什么样的情况是破水了，还以为是漏尿。突然感觉有不明液体大量从阴道流出来，不受控制、不停流出，有一种温热的感觉。当符合上述情况时，极有可能就是羊水破了。这种时候，准妈妈们应该怎么办呢？立刻、马上去医院！

如果怀疑羊水破了，要立即躺下来，将臀部稍微垫高，避免羊水流出太多以及胎头没有入盆的宝宝发生脐带脱垂。同时，尽快拨打“120”或者驾车去医院，不管足月与否，有没有宫缩，不要不当回事，不要犹豫，都应该尽早去医院。在赶往医院的途中都要保持垫高臀部的躺卧姿势，等到医院医护人员评估后再考虑是否可以起床。一定要保持镇静，不要慌张，家人要做好安抚准妈妈的工作。

到医院后，准爸爸可以直接将妻子送往产检医院急诊就诊。急诊室护士会用平车将产妇送至产科，产科医生会帮助诊断是否破水了。临床上常用的也是比较简单直观的方法是：石蕊试纸测试法。正常阴道液pH值偏酸性，羊水pH值为7.0～7.5，呈碱性。胎膜破裂后，阴道液pH值升高(pH≥6.5)，石蕊试纸测定时黄色的试纸变蓝色就可以明确诊断。因为血液也是偏碱性，当阴道见红量多时会影响测试结果，这时医生会做进一步检查，以明确诊断。

足月破水如何应对

医生会对孕妇和胎儿进行评估，如准确核对孕周；评估有无感染；评估胎儿状况：如胎儿大小、胎方位、羊水指数、有无胎儿窘迫、胎儿畸形等；评估母体有无其他并发症，如胎盘早剥等。您需要把产检资料提供给产科医生，方便产科医生更全面准确地了解你的情况。

足月破水后，一般50%的妈妈会在12小时内临产。如果在破水后12小时未临产者，产科医生会根据具体情况帮助产妇顺利分娩。随着破水时间的延长，宫内感染的风险会明显增加，如破水超过12小时，产科医生会预防性地使用抗生素来降低感染的风险。

未足月破水如何应对

建议终止妊娠放弃胎儿：孕周＜24周，为无生机儿阶段，需要期待很长一段时间后才有可能获得生存机会，早产儿不良结局的发生率高，且母儿感染风险大，不主张继续妊娠，以引产为宜。

期待保胎：1.孕24周～孕27+6周，符合保胎条件的同时，孕妇及家人要求保胎者，医生会充分告知期待保胎过程中的风险后进行期待保胎。一旦出现异常，建议即刻终止妊娠。2.孕28周～孕33+6周无继续妊娠禁忌，可以选择保胎，尽量延长孕周至34周，并密切监测母胎状况。在保胎过程中，给予糖皮质激素可促进胎儿肺部成熟；使用抗生素可防止感染。

远离羊水早破预防是关键

远离羊水早破，要做好以下几点：定时产检，及时掌握孕期情况。积极预防和治疗生殖道感染。治疗宫颈内口松弛。孕中晚期避免过于劳累和进行重体力劳动，尤其是孕晚期，不宜长途奔波，跑步，不要提太重的东西。孕晚期性行为要注意，以免刺激子宫导致羊水早破。如果胎位异常，在条件允许的情况下要及时纠正胎位。