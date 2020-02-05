产妇临盆社区紧急救援 “么慌么慌，我们马上来”

2月4日

农历正月十一

晴

“我们全家和宝宝都要感谢你们，你们就是我的亲人。”2月4日，家住武汉市武昌区紫阳街保望堤社区的产妇蔡女士在电话里再次向社区书记张慧表示感谢，“尽管我们无法天天见面，但你们每天的陪伴和问候，让我感觉你们一直都在我身边。”

蔡女士和社区干部的这段深厚感情，得从7天前说起。

1月23日，武汉关闭离汉通道。1月25日，大年初一，即将生产的蔡女士找到社区求助，表示自己的预产期是28日，目前市内公共交通停运，她在外办事的丈夫因“封城”又一时回不了武汉，这让她一下子慌了，不知临产时该如何是好。保望堤社区的值班人员详细记录了蔡女士的情况后，立刻安排由政府协调每天第一个来社区服务居民的“的哥”岳苏与蔡女士联系。

岳苏的哥哥是救护车司机，此前就已被相关部门紧急征用，他很清楚现在医院是严重交叉感染区。听出了蔡女士的焦虑后，岳苏耐心安慰，并建议她未到预产期且身体没有明显反应时最好不要提前去医院。

“不用担心，现在社区工作人员就是你的家人。你有任何需求，24小时随时打电话给我，我们会马上过来。”社区书记兼妇联主席张慧告诉蔡女士。岳苏也反复对蔡女士承诺。

“喂，是社区吗？我要生了，现在羊水已经破了，我现在好怕啊……”1月28日，正在值班的社区副书记徐栩听到电话里传来蔡女士急促的声音，这让正在社区做防疫工作的同志们本就一直绷着的神经更加紧张起来。

“么慌么慌，我们马上来。”徐栩安慰着哭泣的蔡女士，一旁的张慧已经开始了快速分工：“姚嘉怡在裕大华医院那里接车，其余人跟我们一起上门……”

大家赶到时，蔡女士早已六神无主。

“头胎，没有那么快。有我们在，你不用担心，师傅已经来了。”老小区没有电梯，张慧只好搀扶着蔡女士慢慢下楼，徐栩则在一旁轻声安慰，并帮忙收拾一些生活用品。下楼后，岳苏师傅的车已经停稳。在工作人员的帮助下，蔡女士躺在了后座上，细心的社区干部吴扬又给她盖上了棉袄子。目送岳师傅的车驶向省人民医院，大家才松了一口气。

当晚，好消息传来，蔡女士顺利产下一名6斤7两的男婴，母子平安。

得知这个消息，正在路上接送医护人员的岳苏师傅笑了——这是这个春节以来他最开心的一件事。（记者 强洪）