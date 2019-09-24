推进优质医疗资源下沉，助力县域肿瘤规范化治疗

第二十二届全国临床肿瘤学大会暨中国临床肿瘤学会（CSCO）学术年会在厦门召开期间，阿斯利康携手跨领域合作伙伴正式启动基层肿瘤创新中心项目。

据国家癌症中心发布的最新一期全国癌症统计数据显示，恶性肿瘤死亡占居民全部死因的23.91％，农村地区的恶性肿瘤生存率相对偏低。对此，黄骅市人民医院肿瘤内科的副主任医师刘伟在大会分享时感慨道：“基层百姓看病比较难。基层医院肿瘤专业医疗资源短缺，能看病的医生比较少。”

针对我国的县域医疗，尤其肿瘤诊疗方面存在巨大的未满足需求。基层医生工作任务繁重，水平能力有限，积极性相对较低，且缺乏清晰直观的管理工具等问题，广东省人民医院吴一龙表示，为实现”大病医疗不出县“这个目标，我们需要保证县域医生的同质量化，保证所有医疗科室都能够规范化，保证所有的基层医生接受的教育体系和其它医院是一样的。这几年我们医学发展非常快，在肿瘤学里面除了我们常规的规范化治疗，很多新的技术也应用到我们的临床工作中，比如说多平台远程会诊，AI的技术等等。借助这些技术和工具可以帮助县域医院提供和大医院同样水平的服务，以实现县域医疗事业的腾飞。

复旦大学附属肿瘤医院副院长叶定伟则表示，基层肿瘤创新中心的建立能够更高效地实现先进诊疗技术从上级医院向基层医院的传递，这就是一个通过技术到医院再到病人的过程。通过现有的前列腺MDT平台实现医疗技术转移能很大程度上帮助基层肿瘤医生。对避免大医院人满为患、加速分级诊疗是行之有效的方法。

复旦大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任胡夕春也表示，希望通过基层肿瘤创新中心、公共媒体，微信朋友群三大平台，把乳腺癌的鉴别诊断、治疗的最新理念，贯彻到县一级医院，从而真正使乳腺癌患者实现大病不出县。

在阿斯利康县域专场卫星会上，不同肿瘤领域的专家学者们纷纷表示认可基层癌症早筛的重要性，在县级医院建立多癌种的诊疗一体化中心，提供标准化的肿瘤筛查和检测方式，实现癌症在基层的早筛早诊。

河南省人民医院肿瘤科主任仓顺东指出，肺癌高危人群早诊，早治可以使中国癌症患者的生存期得到近30% - 40%的提升。实现高危人群的早筛、早诊、早治是提高癌症5年生存率的重要前提。

在县级医院建立肺癌诊疗一体化中心，患者能够一站式完成肺癌的专病挂号以及胸部CT、穿刺、病理检查和基因检测，获得快速、准确的诊断。而这一切也得益于人工智能辅助读片系统，胸部CT的读片效率和准确率将显著提升。对于疑难病例，医生能够参考系统提供的解读报告及诊疗建议，或连线专家寻求诊疗帮扶。