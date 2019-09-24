刷牙漱口用牙线，洁牙护龈促健康

龋病和牙周病是人类最常见、多发的口腔疾病，危害口腔健康，影响全身健康。而这两种疾病是可防、可控、可治的。刷牙和使用牙线清除牙面上沉积的细菌，定期洁牙清除牢固附着在牙根上的牙结石，都是预防牙齿疾病的有效措施。如何才能做到有效到位的刷牙？怎样使用牙线？洁牙有无必要性？许多人尚不知晓，甚至存在较深的误解。

2019年9月25日（周三）下午15:00，“人民好医生”客户端将邀请中华口腔医学会秘书长、北京大学口腔医院教授、主任医师岳林进行视频和图文访谈，结合刷牙、使用牙线和洁牙的知识为大家科普日常的口腔保健措施，并解答广大网友相关问题。敬请关注！

专家简介：

岳林， 北京大学医学博士；北京大学口腔医学院教授、主任医师，博士研究生导师；中华口腔医学会秘书长、常务理事，牙体牙髓病学专业委员会副主任委员；中华预防医学会健康传播分会委员；北京市口腔医学会牙体牙髓病学专业委员会主任委员；国家执业医师资格考试命审题专家委员会主任委员；国家口腔医疗质控中心专家委员会副主任委员；北京市口腔医疗质量控制与管理委员会委员；“中华口腔医学杂志”等多种核心期刊编委和审稿人。主编北京大学长学制教材《牙体牙髓病学》（第2版），主编国家医学考试中心唯一推荐《口腔执业医师资格考试医学综合指导用书》和《口腔执业医师资格考试实践技能指导用书》等著作，主译《牙髓外科实用教程》，副主编全国统编教材《牙体牙髓病学》第5版，参编第1～4版和研究生统编教材《龋病和牙体修复学》。

擅长： 疑难牙体牙髓病的诊断和治疗；复杂根管问题的处理；牙体缺损的保存修复。

口腔问题的自我检测方法，大家可以简单测试一下，九大口腔问题，看看你中了哪一个？

1是否有蛀牙？

检查两个牙齿之间，或者牙齿根部是否有变色（白垩色、褐色、黑色）、缺损或者破洞现象。检查牙齿表面是否有小黑点。如果能看到此现象，说明口腔环境已经不容乐观。

2牙龈出血？

在刷牙的时候，吐出来的泡沫或者牙刷上是否带有血迹？在吃苹果等水果时，是否食物上会有血迹？

照镜子看牙龈，如果有牙龈红肿、有脓，可判断牙龈有炎症表现。

3牙齿敏感？

当牙齿受到冷、热、酸、甜和机械性作用（摩擦，咬硬物）的刺激时，会突然产生酸痛感觉，或一闪而过，或短暂持续，当刺激去除后，这种酸痛感就会消失。

4发黄发黑？

检查牙齿表面、咬合面、里面是否有发黄发黑的现象。几乎所有人（96%以上）都有结石，如果看到牙面有明显的结石和牙渍，说明口腔清洁方面存在问题，尽管还没有出现疼痛，很可能牙齿或牙龈已经受损。

5牙表面有无裂痕？

如果进食时，后牙咬在某一特殊部位有剧烈钻入性的疼痛（咬合痛）。

仔细对咀嚼不适的牙面进行观察，如发现沿着牙齿咬合面的窝沟有加深加宽的深色线横贯牙面跨过牙齿边缘，怀疑出现了牙隐裂，该部位咬棉签或受力时常有撕裂样痛感。

6口腔异味？

最简单的粗略测试方法：用舌头舔一下手臂，闭上嘴，闻刚刚舔过的部位是否有异味。

7牙龈萎缩

最典型的，莫过于黑三角。

正常情况下，相邻两牙齿在外形最突点是接触在一起的，缩窄的牙颈部位于接触点的根方，两牙间的空隙由牙龈乳头充满。当牙周炎时，牙龈退缩，相邻牙齿之间的牙龈不能覆盖两个牙齿牙颈部之间的间隙了，肉眼就能看到这个三角形间隙，被称之为黑三角。

8是否有牙周炎

牙周炎是牙周组织疾病的更严重的形式，是成年人牙齿缺失的主要原因。

如果牙齿有不同程度的松动以及咬合改变，牙龈肿胀、持续性口臭或口味差，牙根暴露，高度怀疑已发展到牙周炎。

9牙痛

牙痛，绝大多数情况提示牙齿出问题了，你要去看牙医接受治疗了。

如果你有以上的任何一个问题，说明牙齿在警示你，它已处在“红灯”状态了，如果9题全中，请自觉去看牙。

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