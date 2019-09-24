“壮丽七十年，奋斗新时代——为了没有乙肝的未来”主题论坛在北京举行

日前，由人民网·人民健康主办，葛兰素史克中国（GSK中国）公益支持的“壮丽七十年，奋斗新时代——为了没有乙肝的未来”主题论坛与公益科普摄影展在北京正式举行。本次活动旨在庆祝新中国成立70周年的同时，通过摄影图文展示我国在乙肝防治领域取得的成果，并号召社会各界深入探讨乙肝防治的挑战和前景，充分响应《健康中国行动（2019—2030年）》的发展战略, 助力健康中国建设。

“为了没有乙肝的未来”主题论坛与公益科普摄影展嘉宾合影

国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安，中国工程院院士庄辉，中国疾病预防控制中心副主任、研究员冯子健，中国肝炎防治基金会常务副理事长兼秘书长杨希忠，首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任贾继东，南方医科大学南方医院感染内科主任侯金林，河北医科大学第三医院中西医结合肝病科主任南月敏，中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院传染结核科主任医师马世武，GSK中国企业事务、市场准入及商业运营负责人、副总裁王新光，GSK中国研发和医学事务部负责人、副总裁贺李镜，人民网总裁办成员、人民健康董事长孙海峰，人民日报主任记者王君平等嘉宾出席了本次主题论坛和公益科普摄影展。

国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安表示：“病毒性肝炎一直是危害我国人民健康的重大疾病。多年来，我国政府一直致力于肝炎的防控工作，取得了显著的效果。健康中国行动就是要采取各种切实有效的办法来进一步预防这些重大传染病，从治病为中心转变为以人民健康为中心，突出以预防为主，强调健康促进的策略，以尽快实现我国对包括乙肝在内的传染病的防治规划，落实健康中国战略。”

在过去数十年，我国通过实施预防为主、防治结合的综合防控策略有效遏制了病毒性肝炎发病的上升趋势。中国疾病预防控制中心于2006年发布的《全国人群乙肝血清流行病学调查》结果显示，我国人群乙肝表面抗原携带率为7.18%，与1992年调查发现的9.75%的乙肝表面抗原携带率相比，下降26.36%，而且年龄越小，下降幅度越大。然而，中国拥有众多慢性乙肝病毒携带者，防控形势依然严峻。

中国疾病预防控制中心副主任、研究院冯子健认为：“我国在解决乙肝新发感染，特别是儿童早期感染上有着非常瞩目的成绩。但是我国地域大，发展不平衡，还有一些地方母婴阻断率没有那么高。我们要找到这些地方，去努力和改进，使乙肝的母婴传播能够被有效阻断。各级政府、卫生专业部门和专业机构也将继续携手社会各界，进一步加强我国病毒性肝炎的防治工作，不断降低新发感染的发生率，保障人民群众的身体健康，努力实现我们国家规划的病毒性肝炎防治目标和世界卫生组织提出2030年消除肝炎危害的目标。”

中国工程院院士庄辉指出：“通过新生儿乙肝疫苗免疫、预防乙肝经血传播、消除乙肝歧视，乙肝防治规划这四大策略和措施，我国乙肝预防取得了很好的成绩，从高流行地区降到了中等流行地区，在儿童乙肝防控层面更是得到了世界卫生组织的认可和嘉奖。但是在乙肝诊断和治疗上，我们还需要做出更多的工作，世界卫生组织提出到2030年乙肝诊断率和治疗率分别要达到90%和80%，而我国目前只有18.7%和10.8%。在此，我也希望社会各界共同努力，为一个没有乙肝未来携手。”

首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任贾继东教授表示：“中国乙肝防控需要做到‘顶天立地’，既要脚踏实地，深入基层；又要不断提高学术水平，促进学术队伍的成长。自2010年第二十届亚太肝病学会年会在中国大陆举办以来，中国大陆专家学者国际交流日益频繁，这对于规范诊疗行为、提高研究水平、开阔全球视野都起到了非常重要的作用。未来，我们将继续推动国际学术交流，最终目的是造福我们广大的病毒性肝炎患者，尤其是基层地区患者，从而为提高广大人民的肝健康水平做出应有的贡献。”

在论坛现场，协会、专家、基层医生等社会各界代表就中国基层乙肝防治工作的挑战与破局展开深入探讨，为未来中国基层乙肝防治蓝图建言献策。

社会各界就中国基层乙肝防治工作的挑战与破局展开深入探讨

在谈及基层乙肝防治水平问题时，中国肝炎防治基金会秘书长杨希忠指出：“目前在政府部门指导下，我国乙肝预防取得了显著的成效，整体防治水平提升，但基层防治工作挑战仍然存在。首先，基层人才队伍和技术水平存在缺口，县级医院以下医院基本没有肝病专科医生，乙肝抗病毒药物使用不够规范。其次，大众的疾病认知不足，对于乙肝传播途径、防控办法等了解程度不够。多年来，中国肝炎防治基金会通过设立科研基金、开展针对性项目，如‘乙肝母婴零传播工程’等形式，推动基层医生能力建设、大众知识普及，提高母婴阻断水平。希望未来更多社会力量能够投入我国的贫困地区、民族地区，携手开展乙肝基层防治工作。”

在谈及基层乙肝母婴阻断问题时，南方医科大学南方医院感染内科主任侯金林教授表示：“乙肝母婴阻断是乙肝防控的一个抓手，在我国具有广泛的社会共鸣。调查显示，我国约有2300万育龄妇女乙肝病毒表面抗原呈阳性。做好乙肝母婴阻断，不仅造福每一个家庭，更会带动整个乙肝的防控工作。要做好基层乙肝母婴阻断，必须建立一体化的干预的措施，并为妊娠期患者进行病毒DNA定量检测，HBV DNA水平较高（>2×106 IU／mL）的孕妇在妊娠中后期应用口服抗病毒药物，这样能进一步地把母婴传播率降低到接近于零。通过阻断母婴传播，我国就能够尽快实现世界卫生组织2030年消除肝炎危害的目标。让我们行动起来，乙肝防控，不留死角。”

GSK中国企业事务、市场准入及商业运营负责人、副总裁王新光表示：“GSK中国长期深耕中国乙肝防治领域，致力于提升高效口服抗乙肝病毒药物及相关规范化治疗手段的可及性。与此同时，我们也通过公益支持的方式，积极参与到基层公众乙肝疾病科普教育和基层医务工作者乙肝防治技术培训的相关工作中，助力中国乙肝防治水平的整体提升，践行‘立足中国、携手中国、服务中国’的承诺，造福更多患者。”

2016年，世界卫生组织提出了到2030年消除肝炎危害的全球目标。2017年，中国11个政府部门联合发布《中国病毒性肝炎防治规划（2017－2020年）》，提出“全面实施病毒性肝炎各项防治措施，遏制病毒性肝炎传播，控制病毒性肝炎及其相关肝癌、肝硬化死亡上升趋势，逐步提升患者生存质量，减少社会歧视，减轻因病毒性肝炎导致的疾病负担”的工作目标。未来，各界人士将在和病毒性肝炎抗争的道路上继续奋斗前行。