癌症防治实施方案发布 2022年高发重点癌早诊率将达到55%以上

人民网北京9月24日电 癌症防治工作是健康中国行动的重要组成部分。为深入开展癌症防治工作，切实维护广大人民群众健康，23日，国家卫健委印发《健康中国行动——癌症防治实施方案（2019—2022年）》（以下简称《方案》），提出通过危险因素控制、早筛早诊早治和规范诊疗等八方面行动的实施，到2022年，总体癌症5年生存率比2015年提高3个百分点，患者疾病负担得到有效控制。高发地区重点癌种早诊率达到55%以上，农村适龄妇女“两癌”筛查县区覆盖率达到80%以上。

控制危险因素 降低癌症患病风险

《方案》要求从“开展全民健康促进、促进相关疫苗接种、加强环境与健康工作、推进职业场所防癌抗癌工作”四个方面开展危险因素控制工作。

包括：建设权威的科普信息传播平台，到2022年，癌症防治核心知识知晓率达到70%以上。鼓励有条件地区逐步开展成年乙型肝炎病毒感染高风险人群的乙肝疫苗接种工作。加强人乳头瘤病毒疫苗（HPV疫苗）接种的科学宣传，促进适龄人群接种。加快国产HPV疫苗审评审批流程，提高HPV疫苗可及性。开展健康企业建设，创造健康、安全的工作场所环境，全面保障职业人群健康等等。

提升癌症防治能力 完善防治服务体系

《方案》明确，推动高水平癌症防治机构均衡布局，以国家癌症中心为龙头，构建全国癌症防治网络，依托区域医疗中心，在东北、华北、华中、华东、华南、西北、西南7个片区分别遴选1—2家在癌症预防、治疗、教学、科研等领域处于领先水平的机构，推进癌症区域医疗中心建设。各地依托现有资源，建设好省级癌症防治中心，推动地市级层面成立癌症专病防治机构。

在职责分工上，区域癌症防治中心负责统筹协调，通过技术支持、人才帮扶等形式，整体带动区域内癌症防治水平的提升。省级癌症防治中心负责建立本省份癌症防治协作网络，探索推广适宜防治技术和服务模式，开展疑难复杂和高技术要求的癌症防治工作。具备条件的二级及以上医院设置肿瘤科，具备开展癌症筛查和常见多发癌种的一般性诊疗能力。各级疾病预防控制机构负责癌症危险因素监测、流行病学调查、人群干预、信息管理等。鼓励建立医联体等多种形式的癌症专科联合体。

实施癌症信息化 健全肿瘤登记制度

《方案》要求，健全肿瘤登记报告制度，到2022年，实现肿瘤登记工作在所有县区全覆盖，发布国家和省级肿瘤登记年报。提升肿瘤登记数据质量，到2022年，纳入国家肿瘤登记年报的登记处数量不少于850个。加强肿瘤登记信息系统与死因监测、电子病历等数据库的对接交换，逐步实现资源信息部门间共享，推进大数据应用研究，提升生存分析与发病死亡趋势预测能力。

早诊早治推广 强化筛查长效机制

《方案》指出，要制订重点癌症如胃癌、食管癌、结直肠癌、宫颈癌、乳腺癌、肺癌等的早诊早治指南，在全国推广应用。

加快推进癌症早期筛查和早诊早治，到2022年，高发地区重点癌种早诊率达到55%以上，农村适龄妇女“两癌”筛查县区覆盖率达到80%以上。

健全癌症筛查长效机制，依托分级诊疗制度建设，优化癌症筛查管理模式。引导高危人群定期接受防癌体检，加强疑似病例的随访管理，针对早期癌症或癌前病变进行早期干预。加强防癌体检的规范化管理，建设一批以癌症防治为特色的慢性病健康管理示范机构。

规范癌症诊疗 提升管理服务水平

《方案》强调，推进癌痛规范化治疗示范病房建设和安宁疗护试点工作。努力降低癌症导致过早死亡率，到2022年，总体癌症5年生存率比2015年提高3个百分点。

同时，完善诊疗质控体系，优化诊疗模式。持续推进“单病种、多学科”诊疗模式，整合相关专业技术力量，积极推动新技术新方法的临床转化应用。积极运用互联网、人工智能等技术，便捷开展远程会诊等服务，提高基层诊疗能力。探索建立规范化诊治辅助系统，利用信息化手段对医生诊治方式进行实时规范。

中西医结合 发挥中医药独特作用

《方案》提出，要加快构建癌症中医药防治网络，提升癌症中医药防治能力。发挥中医“治未病”作用，研究梳理中医药防癌知识并纳入国家基本公共卫生健康教育服务项目内容。综合运用现代诊疗技术和中医体质辨识等中医检测方法，早期发现高危人群，积极开展癌前病变人群的中西医综合干预，逐步提高癌症患者中医药干预率。

保障救助救治 减轻群众就医负担

《方案》提出，要保障癌症患者医疗保障待遇。鼓励有资质的商业保险机构开发癌症防治相关商业健康保险产品，引导基金会等公益慈善组织积极开展癌症患者医疗扶助。

提高抗癌药物可及性，加快境内外抗癌新药注册审批，促进境外新药在境内同步上市，畅通临床急需抗癌药临时进口渠道，推动将临床急需、必需且金额占比大、用药负担重的抗癌药实现仿制药替代。

完善医保药品目录动态调整机制，将符合条件的抗癌药物按程序纳入医保药品目录，适时开展药品集中采购，保障临床用药需求，降低患者用药负担。

加大贫困地区癌症防控和救治力度，推进实施健康扶贫工程，做好建档立卡、特困等农村贫困人口癌症防控和救治工作，加强癌症筛查、大病专项救治和重点癌症集中救治。

加快重大科技攻关和创新成果转化

《方案》强调要加强癌症相关学科建设，集中力量加快科研攻关。

完善癌症相关学科专业学位授权点布局，要求高校存量计划倾斜安排癌症攻关等重点领域博士培养。适当增加癌症放化疗、影像、病理、护理、康复、安宁疗护以及儿童肿瘤等薄弱领域的专业招生计划和专业人才培养。加强妇女和儿童肿瘤、影像、病理、肿瘤心理等薄弱领域的专业人员培养。

聚焦高发癌症发病机制、防治技术等关键领域。加强中医药防治癌症理论、临床与基础研究，组织开展中医药及中西医结合治疗癌症循证评价研究。支持癌症防治医疗机构中药制剂、中药新药及中医诊疗设备的研发及转化应用。充分发挥国家临床医学研究中心及其协同网络在临床研究、成果转化方面的引领示范带动作用，持续提升我国癌症防治的整体科技水平。

同时加强癌症防治科研成果的推广应用，打造以癌症防治为核心的健康产业集群。（崔元苑、实习生阮玲霞）