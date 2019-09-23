北京读者杨女士问：最近换季，我家孩子鼻塞、打喷嚏、流鼻涕有两周了。去医院看，说是过敏性鼻炎，开了鼻喷剂。但我听说鼻喷剂有激素，想问问孩子长期用安不安全？

首都儿科研究所耳鼻口科主治医师高彦解答：鼻喷激素目前已经成为治疗儿童过敏性鼻炎的一线用药，对大多数鼻部症状都有显著改善作用。临床工作中我们的确发现，很多家长对使用鼻喷激素存在顾虑。实际上，鼻喷激素属于局部用药，药物吸收量非常少，并且临床研究证明规范使用鼻喷激素是非常安全的，对儿童生长发育并没有明显影响。所以，家长们不用担心。如果实在有顾虑，可以让孩子使用完鼻喷激素后漱漱口，这样做能有效减少吞入的激素量。

很多家长帮孩子使用鼻喷药物时方法不正确，使药物不能充分进入鼻腔，有些情况下甚至会引起宝宝鼻出血。正确方法是：使用鼻喷药物前，先将鼻腔清理干净，摇匀喷雾剂，轻轻呼气使鼻孔通畅；用药时，交替给药，即左手喷右侧鼻孔，右手喷左侧鼻孔。如果孩子小，需要家长帮助喷药的，尽量避免喷嘴或药液直接冲击鼻中隔，以防引起鼻出血。

过敏性鼻炎的孩子日常护理也要注意，首先要避免接触过敏原，及时更换清洗床单被罩，居室经常通风，避免过度潮湿；其次，孩子要经常参加体育锻炼，增强免疫力；再次，过敏性鼻炎发作时，要清淡饮食，避免吃辛辣刺激性的食物，同时注意鼻腔卫生。▲