鼻喷剂可强效抗过敏
周 倩
抗组胺药物这个名词可能不为大众所熟知，但如果提到扑尔敏，很多人都不会陌生。扑尔敏就是第一代抗组胺药，其抗过敏效果立竿见影，但随之而来的不适感严重影响患者正常的工作和生活。第一代抗组胺药物与中枢神经的高亲和性，会导致患者产生困倦、嗜睡等副作用。为减少这一不良反应，相对无镇静作用的第二代抗组胺药物相继问世，氮卓斯汀就属其中之一。
氮卓斯汀是个老药，1986年由德国首推上市，是一种长效抗过敏药物，具有抗组胺、稳定肥大细胞膜及抗炎三重作用。临床上，该药广泛用于过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、支气管哮喘、荨麻疹等疾病。该药的鼻用剂型在国外已有十余年应用历史，研究显示，和口服剂型相比，鼻用剂型疗效更好、副作用少。
氮卓斯汀鼻喷雾剂具有强劲、快速、长效的特点,鼻腔给药约10分钟起效，生物利用度可达到40%，快速缓解瘙痒、流涕和喷嚏，药效可持续10~12小时。因气道抗炎效应佳，氮卓斯汀对鼻充血和鼻阻塞也有一定程度的缓解作用。此外，对于合并变应性鼻炎的中重度哮喘患者，在吸入糖皮质激素的基础上，应用氮卓斯汀鼻喷雾剂与经鼻吸入糖皮质激素也能改善哮喘症状。
需要注意的是，部分患者喷药时会有鼻黏膜干燥、鼻出血等刺激症状，使用时应尽量将药物喷在两侧鼻翼黏膜处，避免将药物喷到鼻中隔区域。有些患者用药时会感到口苦，往往是由于使用方法不正确所导致，应严格遵照说明书用法使用。此外，氮卓斯汀与镇静药物或酒精同时使用时，可能加重中枢神经抑制，产生头晕、嗜睡等副作用，飞行员、船员、司机及其他从事精细操作的人员需要格外注意。▲
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