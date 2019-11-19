鼻塞、打喷嚏…过敏性鼻炎到底怎么对付？

过敏性鼻炎是鼻科最常见的慢性难治性疾病，且近年来患病率明显上升。流行病学数据显示，过去6年，我国过敏性鼻炎患病率从11.1％升高到17.6％，患病人数增加了1亿之多。过敏性鼻炎长期迁延，是哮喘、慢阻肺、心脑血管疾病、糖尿病等系统慢病的源头性疾病，给患者生活质量带来严重影响。

为此，我们的演播厅很荣幸地邀请到首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师、北京市耳鼻咽喉科研究所副所长王向东教授将于11月22日下午，针对大众过敏性鼻炎的认知误区，特别是与普通感冒的症状区别、过敏性鼻炎的发生机制、致敏原因，以及正确的自诊等方面给大众专业指导和建议。

专家简介：

王向东，主任医师，首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师、北京市耳鼻咽喉科研究所副所长。中国医疗保健国际交流促进会过敏科学分会委员、中华预防医学会过敏病预防与控制专业委员会委员、北京中西医结合学会变态反应学分会副主委、北京医师协会变态反应专科医师分会常务理事、北京医学会变态反应学分会常委、北京医学会耳鼻咽喉科分会中青年委员。

擅长： 过敏性疾病、鼻内镜外科与鼻病基础科研

出诊信息：北京同仁医院 每周二、三、五上午门诊；北京优联眼耳鼻喉医院每周四夜间门诊

日常做好5点，可预防季节性鼻炎

1.预防感冒

冬天是感冒频发的时期，日常生活中做好保暖措施，积极锻炼身体，增强自身抵抗力，不仅可有效预防感冒，在预防季节性鼻炎方面也有很大的帮助。

2.鼻部护理

有季节性鼻炎的朋友，在平日应该做好的鼻部的护理，可以用热水热敷鼻部，改善鼻局部的血液循环，这样可以缓解鼻塞症状。

3.忌强捏鼻

鼻塞的情况下，强行捏鼻往往容易导致鼻腔毛细血管破裂，进而引起鼻出血的情况，造成鼻部感染的几率随之增大。

4.忌辛辣刺激

辛辣刺激性食物对于鼻粘膜的影响在于，其会导致鼻粘膜充血进而加重鼻炎症状，所以，季节性鼻炎的患者，饮食上应讲究清淡，少吃辛辣食物为宜。

5.避开过敏原

为了减少过敏原的接触，日常出门最好佩戴口罩，回家后及时清洗鼻腔，这样可有效防止鼻炎发作。

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