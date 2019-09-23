我国将建国家儿童肿瘤监测体系

从9月21日召开的第29届全国儿童医院院长书记会获悉，国家卫生健康委近期正式批复同意国家儿童医学中心（北京儿童医院）设置国家儿童肿瘤监测中心，建立儿童肿瘤登记与监测体系，开展全国儿童肿瘤监测工作。

国家癌症中心2000年～2010年统计数据显示，每年儿童肿瘤新发病例约2.2万人，近10年来，0～14岁儿童肿瘤发病率年均增长达2.5%。发达国家儿童肿瘤5年生存率超过83%，我国这一数据为71.9%。

儿童肿瘤病种多、治疗难度大，部分病种诊疗过程涉及多个学科或医疗机构，造成治疗周期长、医疗费用高、报销比例低、家庭负担重。与西方发达国家专门建立儿童肿瘤登记系统不同，我国尚未建立系统性、全面性的儿童肿瘤监测体系，制约了我国儿童肿瘤相关工作的全面发展。

国家儿童医学中心主任倪鑫表示，国家儿童医学中心（北京儿童医院）申请成立国家儿童肿瘤监测中心获批后，将承担制订全国儿童肿瘤监测工作计划、实施方案；建立全国儿童肿瘤监测信息化平台；组织开展监测点人员及相关技术培训、督导检查、考核评估；负责全国儿童肿瘤监测信息的数据收集、质量控制和评价管理；开展国家儿童肿瘤年报编写和组织开展规范化诊疗、早诊早治方案的制订等全国儿童肿瘤监测具体工作。目前，国家儿童肿瘤监测中心已开始成立专家组并建立监测平台，预计2021年将全面开展工作。针对广为关注的数据安全问题，倪鑫表示，监测的数据不会被上传云端，而是存储在国家儿童医学中心专门的服务器里。

另悉，截至2018年，我国拥有儿科医师23万名，每千名儿童拥有0.92名儿科医生。全国儿童医院数量达228家，开设儿科的综合医院有两万余家，每千名儿童床位数为2.22张。此次会议由中国医院协会儿童医院分会主办，浙江大学医学院附属儿童医院承办。（记者张灿灿 特约记者余易安）