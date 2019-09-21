动起来 晚期肠癌能延寿

美国最新研究发现动起来晚期肠癌能延寿。美国哈佛大学医学院附属丹娜法伯癌症研究院的学者发现，要想成功对抗晚期结肠癌，就应该定期运动。在接受化疗的患者中，从事体育运动与癌症进展较慢和严重治疗副作用减少之间存在着相关性。任何锻炼，甚至只是低强度的运动如步行，都有帮助。

这项前瞻性队列研究选取了1218名晚期结肠癌患者。在开始治疗后的一个月内，病人被邀请填写一份问卷，报告他们前两个月的平均体力活动情况。根据他们的活动量，研究人员用每周代谢当量（MET）任务小时来量化体力活动。

分析结果显示，与不到3小时的病人相比，MET18个小时或更多的病人总体生存率提高了15%，无进展生存率提高了17%。与MET不到9小时的病人相比，超过9小时的病人出现与治疗相关的严重副作用的风险降低了27%。此外，体力活动多的病人对化疗的耐受性更好。

发表在《临床肿瘤学杂志》上的这项研究成果强调，参与此研究的所有患者都接受了化疗，虽然运动不能替代化疗或其他治疗方法，但它确实能改善晚期结肠癌患者的生活质量。