问答：得了甲亢必须吃无碘盐?

“大夫，我得了甲状腺功能亢进症，还能吃盐吗?是否必须吃无碘盐才行?”碘是合成甲状腺激素的原料，对于甲状腺病的影响非常复杂。因此，吃盐成了很多甲状腺患者头疼的问题。

到底什么是甲状腺功能亢进症?

甲状腺位于人的颈部喉结下2~3厘米处，形状似蝴蝶。它是人体内最大的内分泌器官，可合成、分泌甲状腺激素，主要功能是促进物质与能量代谢、促进生长和发育过程。

“甲状腺结节、甲亢、甲减是三种最常见的甲状腺疾病，”北京大学人民医院老年科副主任医师褚琳介绍。

甲亢，就是甲状腺功能亢进症的简称，是由多种原因引起的甲状腺激素分泌过多所至的一组常见内分泌疾病。当出现心烦急躁、多食消瘦、怕热多汗、突眼等症状时，可能是甲亢征兆。

得了甲亢，得吃无碘盐?不是必须

那么，得了甲亢，就必须吃无碘盐?事实真的如此吗?

中山大学附属第六医院内分泌科陈思永医师介绍，碘摄入过量有诱发各种甲状腺疾病的风险，但目前没有足够证据证明严格限制碘的摄入有助于Graves甲亢的控制。

所以发现甲亢后吃盐不过咸即可，无碘盐不是必需，少量吃海鲜也问题不大，尤其孕期甲亢女性不可严格限碘，碘对胎儿发育至关重要。

本文参考资料：

①《健康时报》2016-11-18《甲亢后可以少量吃盐》

②《健康时报》2017-08-15《绕开人生四种痛》

③《健康时报》2016-02-26《孕前查查甲状腺》