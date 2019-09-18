正确冲洗鼻腔，可缓解过敏性鼻炎、鼻窦炎

过敏季又到了，过敏性鼻炎、鼻窦炎患者又要面临各类吸入性过敏原的刺激，喷嚏不断、鼻涕不停。鼻腔冲洗是缓解上述症状的有效办法，如何正确冲洗、事半功倍？

鼻冲洗是稀释鼻涕、清洁鼻腔内的鼻涕、鼻痂及过敏原的常用方法，适用于过敏性鼻炎、鼻窦炎、急性上呼吸道感染。成年人与未成年人均适用鼻腔冲洗。但是，中耳炎或严重鼻塞无法通气时，不应使用鼻冲洗。

为了避免冲洗液中含有可能的污染源，鼻冲洗需使用蒸馏水、无菌用水或者经过煮沸的水。因为自来水中的细菌可能留在鼻腔中并导致严重的感染甚至危及生命，所以，若使用自来水冲洗鼻腔，必须确保自来水是纯净的，以避免意外感染。患者还可以使用专用的鼻腔冲洗器及冲洗液。该冲洗液是在纯净的水中加入氯化钠，调制成的等张溶液，安全及保湿。关于鼻腔冲洗器的购买以及冲洗液的配比，请到正规大型药店咨询。

鼻腔冲洗方法：将身体向前倾斜45°，旋转头部，使一个鼻孔朝下，将出水口塞入较高的鼻孔中即可。洗鼻过程中需张嘴呼吸，避免鼻子呼吸而呛水。尽量让鼻冲洗的水从另一个鼻孔流出，如果水流入口腔，应将其吐出。莫担心，即使误吞冲洗液也不会对健康产生影响。鼻冲洗后，轻轻将残留在鼻腔中的冲洗液擤出。

鼻腔冲洗频率，建议每日一次鼻冲洗，有助于稀释鼻涕、减轻鼻涕倒流，并起到清除鼻涕及过敏原的作用。鼻部症状减轻后，可继续坚持每周鼻冲洗三次。鼻冲洗的效果通常在冲洗1~2次后出现，连续冲洗可使效果更加明显，有助于改善鼻炎、鼻窦炎、上呼吸道感染的鼻塞等症状，提高生活质量。

但是，若鼻冲洗液中含盐量过高则可能对局部产生刺激，可按照说明来降低冲洗液中的盐浓度，并且提高水温。鼻腔冲洗并不能代替药物治疗，不能高估冲洗的效果。此外，在洗鼻后，一定要将冲洗器清洗干净，自然晾干，并在清洁、干燥的环境中储存。

（北京协和医院副主任医师汤蕊）