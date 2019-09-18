健康饮食，远离胰腺炎

生活中急性胰腺炎患者若饮食不当，易于复发，反复发作者甚至可能导致慢性胰腺炎。胰腺炎患者不光脾气不好，耐性还很差，但通过合理饮食，可以远离胰腺炎的发生。

对于急性胰腺炎的患者来说，在急性胰腺炎发作早期所有经口饮食均应禁止（具体进食的时间一定要咨询医生）。也就是说在胰腺的罢工期万不可“催促”它工作，需由它的性子。同时，禁食也是急性胰腺炎主要治疗方法之一。因为这可以减少胰液分泌，有利于炎症消退。

当人们暴饮暴食时，尤其是进食大量肉食，胰液就会大量分泌，致使胰管内的压力突然增高，引起胰腺腺泡破裂，胰液就会漏出到胰腺和它的周围组织，使之被消化而产生不同程度的损害和炎症反应。这是急性胰腺炎的发病机制之一。

初始可以用肠内营养液替代。肠内营养液，6大营养素种类齐全，相互间比例恰当，既能满足机体对营养的需求，又可减轻胰腺负担。住院期间建议遵医嘱应用至病情稳定，以免加重病情。当病情完全好转，便可逐渐过渡到低脂、低蛋白饮食了。同时也可以尝试着逐渐恢复正常饮食，但也要以低脂食品为主。例如：豆制品、蛋白、鱼、瘦肉、米、面、馒头及新鲜蔬菜水果等。但多久可以进食因人而异，其取决于你的病情。

另外即便出院后也需定期复查，即使已恢复正常饮食，也并不意味着身体已完全康复。因此，愈后的恢复、调理、随访非常重要，看各项指标是否趋于正常，根据检查结果，判断病情恢复的程度，按医生医嘱建议及时调整饮食。

胰腺炎重在预防，预防的关键就在于管好自己的嘴巴，要荤素搭配，饮食合理。有慢性胰腺炎的人更要注意，要少食多餐，每天吃4~6顿，每餐的量减少，忌油腻。总的来说，对于饮食的要求最主要的就是：清淡饮食，避免暴饮暴食，避免高脂饮食，避免油炸食物避免饮酒。建议多食低脂肪食物（蔬菜类）；少量食用胆固醇含量相对不高的食物，如瘦肉，鸡鸭肉等。

（河北医科大学第二医院主任医师侯森林）