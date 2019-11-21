受访专家：清华大学第一附属医院普外科主任 杨国山

谈起与肥胖相关的疾病，人们首先想到的就是脂肪肝、胆石症、糖尿病等，事实上，胰腺炎也是肥胖群体中的高发疾病。最近来自丹麦的一项涉及11.8万人的研究分析了体重指数（BMI）与急性胰腺炎发病之间的关系，发现BMI越高，急性胰腺炎的发病率越高。

清华大学第一附属医院普外科主任杨国山告诉记者，胰腺可以分泌胰淀粉酶、胰脂肪酶、胰蛋白酶等消化酶，其中胰脂肪酶会分解血液中的脂肪，产生游离脂肪酸。肥胖人群往往在饮食上摄入过多脂肪，血脂偏高，因而会在消化分解过程中产生较多的游离脂肪酸，对胰腺造成直接伤害，促使急性胰腺炎的发作。

除了肥胖，生活中能引发胰腺炎的因素还有很多，比如饮酒过多会导致酒精性胰腺炎，胆石症、胆囊炎不及时治疗可引发胆源性胰腺炎，暴饮暴食、饮食不合理会导致胰腺炎，乱用药等药物性因素也可以引发胰腺炎。此外，精神压力大、情绪不稳定、胰腺肿瘤、感染、外伤等因素都可能成为病因。

如果患者对胰腺炎不加以重视，甚至能发生并发多器官功能衰竭或感染，具有致死风险。针对胰腺炎的治疗，杨国山说，多以保守治疗为主，一般只有胰腺坏死合并感染，出现胰腺囊肿、脓肿或是因为胆源性因素要处理胆石症时才会选择手术，且通常采用微创的方式。导致胰腺炎的因素较多，所以治疗中没有特别确定的方案，主要是针对不同的致病因素采取相应治疗措施。治疗过程较为复杂，所以预防胰腺炎极为重要，专家建议：

1.健康生活方式。体重超标时要积极减重、合理膳食，控制情绪，合理作息，戒烟戒酒。

2.相关疾病及早治疗。有胆石症、胆囊炎等病的患者要及时治疗，以免病情加重，引发胰腺炎。

3.不要乱用药。生活中有些人喜欢吃中药调理身体，或是一些女性长期服用避孕药，此时应该引起注意，长期乱用药会增加胰腺炎的发病风险。（记者 张筱悦）