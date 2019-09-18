日日爱牙，才能拥有好牙齿

9月20日是全国“爱牙日”，设立这个纪念日的目的是为了普及牙齿健康的知识、倡导爱护牙齿的良好习惯，使每一个人能够拥有一副健康的牙齿。那么，我们常见的牙齿问题都有哪些？下面一一介绍：

1.刷牙时牙龈出血。

刷牙时牙龈出血的主要原因是由于牙龈有炎症。如果没有炎症的时候刷牙出血，可能是牙刷质量有问题，比如说牙刷毛太硬、毛头没有磨光而刺伤牙龈或黏膜，引起牙龈和黏膜的损伤而出血。

牙刷使用不当是不是会引起牙龈出血？因为牙刷的原因而引起的牙龈出血，主要还是牙刷的选择不当，劣质的、伪劣的牙刷容易刺伤牙龈。有时候一些新的牙刷也可以在短期内造成刷牙时牙龈出血，但很快就好，就像穿一双新鞋一样，有一个短期的磨合过程。

2.牙刷的科学选择。

现在牙刷种类繁多，应该怎么去挑选适合自己的牙刷？其实，合格的牙刷应该属于保健牙刷，国家有一定的标准。比如牙刷的行数、排列、刷毛的软硬度、毛头毛光等，都有明确的要求。一般老百姓不一定需要这些知识，也不太容易明白，简单的办法就是选择一些知名品牌的牙刷，大小根据自己的口型，成人和儿童的要分别选择。对于牙缝比较大的老年人和正畸的人，可以选择一些特殊的牙刷。但一些特殊的牙刷，比如牙缝刷、间隙刷在市场上比较少，需要到专科医院去购买。

在选用多功能牙刷时应该注意哪些方面？所谓多功能牙刷，对于大多数人来讲并没有必要选择，普通牙刷就足够了。建议大家咨询专科医生是否需要。比如，目前的多功能牙刷中有一种可以清理舌苔的，其实大多数人不需要这种牙刷。舌苔是附着在舌背上的污物、或者是过度角化的组织、或者是某些食物色素，难以清理的舌苔主要是那些过度角化的舌背面，或叫长毛舌，容易藏污纳垢，致使细菌繁殖，可以出现舌背部的炎症，或者出现口臭。用舌背刷或者舌背刮治器可以清理这些污物和细菌，也可以用软毛牙刷轻轻刷洗。

3.漱口水的作用不能高估。

许多漱口水宣传中有很多作用，含有不少有效成分。但从实际情况来讲，即便有些成分在实验中证实是有效的，但真正起作用，还是要看有效成分的浓度、作用时间、是否有针对性等。而漱口水在口腔中的时间很有限，况且有效浓度不会很高，很难真正起到防病治病的作用。所以，漱口水真正的作用这有两个：一是漱掉口腔中的食物残渣和没有黏附在牙齿上的污物；二是清新口腔（含薄荷类漱口水）；而其它作用不能高估。从经济角度来讲，用凉白开漱口就可以达到目的了。一些已经黏附在牙齿上的污物只能通过很好的刷牙才能清除。

其实，牙齿的健康，除了应该养成每天刷牙的习惯以外，对于现代人来讲，保持全身机体、心理等方面的健康也是非常重要的，因为牙病的形成可能还有很多是全身因素引起的。希望每个人能够真正理解“爱牙日”的目的，做到“日日爱牙”。

（中国人民解放军总医院第四医学中心副主任医师张建强）