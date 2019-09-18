崴了脚，这样处理才不会习惯性崴脚

生活中，基本上每个人都崴过脚，有些人甚至经常崴脚，变成“习惯性崴脚”，导致踝关节的长期疼痛，那么该如何保护踝关节，避免脚踝反复受伤呢?

崴脚后，先冷后热利于康复

广东省名中医、广东省第二中医院骨科主任医师许学猛指出，崴脚后，先冷后热利于康复。

第一步：冷敷。将冷水浸泡过的毛巾放于患处，每3分钟左右更换一次，也可用冰块装入塑料袋内进行外敷，每次20-30分钟。许学猛强调，刚扭伤时，切忌用酒精、红花油或者膏药，因为这些都会使患处变热。

第二步：热敷。将热水或热醋浸泡过的毛巾放于患处，5-10分钟后毛巾已无热感时进行更换。每天1-2次，每次热敷约30分钟即可。还可采用自我按摩。在踝关节周围痛点上用手掌或手指揉摩10分钟左右。然后左右摇动踝关节10一15遍。范围由小到大，每日1-2次。按摩治疗应在伤后24小时以后应用，以免增加皮下出血。

如果踝关节扭伤已超过24小时，则可改用热敷疗法。因为此时热敷可改善血液和淋巴液循环，有利于患处淤血和渗出液的吸收。在恢复期间，可抬高肢体轻轻活动踝关节，促进静脉回流利于消肿。

让受伤的韧带恢复，避免二次损伤

当扭伤踝关节后，可以通过佩戴护具来保护踝关节，以减轻疼痛及预防二次损伤。

专家表示，脚踝的韧带需要时间恢复，而重新长好愈合，这期间还需要通过锻炼来强化自己的踝关节，从而减少反复损伤的机会。

1.提踵(踮脚)是训练脚踝力量最基本也是最安全的方法，站立位，脚尖着地，上下踮脚，后期可负重锻炼；

2.弹力带脚背拉伸，可以强化踝关节和韧带力量,减少脚踝的运动损伤,并且增加小腿和跟腱的力量；

3.弹力带双脚外翻，将弹力带套在双脚的外侧，脚跟着地脚尖抬起，向外翻转。这组动作可以提高脚踝的灵活度，避免因动作僵硬而受伤；

4.原地单脚站立，尽自己能力长时间保持这个姿势，直到感觉肌肉疲劳并失去平衡。左右脚均重复练习3次左右。（羊城晚报记者 张华 通讯员 李朝）