“因美而生”世界淋巴瘤日公众宣教活动在沪举办 

9月15日，由中国抗癌协会康复会、北京爱谱癌症患者关爱基金会、淋巴瘤之家共同主办、罗氏制药中国支持的第二届“因美而生”世界淋巴瘤日公众宣教活动在上海举办。活动当天，来自全国各地的上百位淋巴瘤领域专家学者、医护人员、淋巴瘤患者、家属及各界爱心人士汇聚一堂，共同纪念今年的世界淋巴瘤日。

“正是数十年来，所有医务工作者们用医术‘仁心’温暖‘人心’，代代接力，才让‘谈癌色变’的时代和我们渐行渐远。”作为本次活动主办方，中国抗癌协会康复分会主任委员史安利教授表示，“‘因美而生’世界淋巴瘤日公众宣教活动走入了第二个年头，我们希望通过这类有创意、有意义的活动，不仅为淋巴瘤患者发声，让更多人关注到这个群体，也帮助他们获得与疾病战斗的勇气，享受精彩生活。”

（中国抗癌协会康复分会主任委员史安利教授致辞）

淋巴瘤是一种起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，也是近年来高发的恶性肿瘤之一。按照肿瘤细胞病理特征，淋巴瘤主要分为霍奇金淋巴瘤（HL）和非霍奇金淋巴瘤（NHL）两大类。其中，非霍奇金淋巴瘤（NHL）是最常见的淋巴瘤类型，约占所有淋巴瘤的91%。非霍奇金淋巴瘤（NHL）中弥漫大B细胞淋巴瘤（DLBCL）占比最多，接近50%。

中国临床肿瘤学会（CSCO）常务理事、CSCO抗淋巴瘤联盟主委、北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任、淋巴瘤科主任朱军教授表示，“近二十年来，我国在淋巴瘤的治疗方面有了显著的改善，治愈率大幅提升。以精准的病理诊断和分子诊断为向导，推动了淋巴瘤靶向及免疫治疗的飞跃。其中，霍奇金淋巴瘤的治愈率能够达到70%-80%，甚至更高；而针对国内常见的B细胞非霍奇金淋巴瘤，分子靶向药利妥昔单抗联合CHOP化疗是国内外临床指南一致推荐的一线治疗方案。”

如何进一步提高创新药物的可及性则是社会各界共同关注的议题。上海瑞金医院血液科主任医师沈志祥教授指出，“近年来，随着国家对肿瘤患者健康的高度重视，医药卫生体制改革深入开展，一系列利好政策和有力举措相继出台，越来越多的肿瘤药物被纳入医保报销，大大减轻了患者的经济负担、提高了药物的可及性。让更多中国患者通过创新药物延长生命、提高生活质量的理想，正在逐步变为现实。"

此次世界淋巴瘤日活动以创意赋能疾病教育。活动前夕率先上线的系列科普短视频，通过三部曲，将淋巴瘤的防治要点转化为生动、直观的故事与影像，帮助公众在视听体验中建立起对淋巴瘤的感性认知。

与此同时，天津、西安、郑州、广州等全国十多个城市的十五家医院同步开展了形式多样的以“因美而生”为主题的公益宣教活动，以期提升全社会对淋巴瘤防治的关注。9月15日活动当天，患者组织更通过网络直播的方式，让无法亲临活动现场的朋友们，在屏幕前实时感受淋巴瘤患者永不言弃的积极信念，和专家们仁心济世的大医风采。